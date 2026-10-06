Amazon-Angebote: So findet man echte Jahresbestpreise

Bei großen Rabattaktionen wie dem aktuellen Prime Day ist der angezeigte Nachlass nur bedingt aussagekräftig. Interessanter ist meist die Frage, wie sich der aktuelle Preis zum bisherigen Verlauf verhält. Amazon stellt dafür eine eigene Übersicht mit 365-Tage-Tiefpreisen bereit. Dort landen Produkte, die mindestens so günstig angeboten werden wie in den zurückliegenden 365 Tagen.

Die Sonderseite lässt sich nach Produktkategorien durchsuchen und sortieren. Damit eignet sie sich vor allem für alle, die nicht durch sämtliche Aktionsangebote blättern wollen, sondern gezielt nach Preisen suchen, die sich vom üblichen Rabattfeuerwerk abheben. Ein Jahresbestpreis bedeutet zwar noch nicht automatisch, dass ihr ein Produkt benötigt. Für den Preisvergleich ist die Kennzeichnung aber deutlich hilfreicher als allein die Gegenüberstellung von Angebotspreis und UVP.

Anker-Hub fällt erstmals auf 79,99 Euro

Ein Beispiel ist der erst kürzlich vorgestellte Anker Nano 10-in-1 USB-C Hub. Das Modell startete zum Einführungspreis von 89,99 Euro und wird aktuell für Prime-Mitglieder für 79,99 Euro angeboten.

Der Hub kombiniert zehn Anschlüsse mit einem integrierten Display. HDMI und DisplayPort sind ebenso vorhanden wie USB-C, USB-A, Gigabit-Ethernet sowie Kartenleser für SD und microSD. Das Display zeigt unter anderem Portbelegung, Ladeleistung, Datenraten und Temperatur an. Wenn ihr das Modell ohnehin auf der Einkaufsliste hattet, findet ihr damit nicht nur einen Aktionspreis, sondern zugleich den bislang niedrigsten Stand innerhalb des von Amazon ausgewiesenen Jahreszeitraums.

UGREEN-Ladestation knapp 50 Euro günstiger

Auch die UGREEN Nexode Pro 300W taucht in diesem Umfeld auf. Amazon listet die Schreibtisch-Ladestation aktuell für Prime-Mitglieder mit 119,68 Euro. Der Normalpreis liegt bei 169,99 Euro.

Das Gerät verteilt bis zu 300 Watt auf sechs USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Port und einen zusätzlichen DC-Ausgang. Einzelne USB-C-Ports liefern bis zu 140 Watt, der DC-Anschluss erreicht bis zu 240 Watt. Ein TFT-Display informiert über Leistungswerte, Ladeprotokoll und Temperatur, zusätzlich steht eine App-Steuerung zur Verfügung.

Praktisch ist vor allem, dass Amazon die entsprechend gekennzeichneten Angebote auf einer eigenen Seite sammelt. Wenn ihr während der Aktion gezielt nach Technik, Haushaltsgeräten oder anderen Produktgruppen sucht, könnt ihr dort die Kategorien eingrenzen und müsst nicht jeden Rabatt einzeln gegen frühere Preise prüfen.