KI organisiert Tabs und bearbeitet Fotos neu
Apple Intelligence zieht in Safari, Fotos und Home-App ein
Nach der Vorstellung von Siri AI hat Apple weitere Funktionen gezeigt, die auf der neuen Apple-Intelligence-Plattform aufbauen. Die Neuerungen betreffen zahlreiche Systemanwendungen, darunter Safari, Nachrichten, Kalender, die Home-App, Kurzbefehle und Fotos. Dabei setzt Apple vor allem auf Automatisierung und die Verknüpfung vorhandener Inhalte, um alltägliche Aufgaben zu vereinfachen.
Viele der Funktionen arbeiten direkt mit den persönlichen Daten auf dem Gerät und sollen Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen zusammenführen. Gleichzeitig betont Apple erneut, dass die Verarbeitung entweder lokal auf dem Gerät oder über die eigene Private-Cloud-Compute-Infrastruktur erfolgt.
Safari wird aktiver und organisiert offene Tabs
Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft Safari. Der Browser kann offene Tabs künftig automatisch nach Themen gruppieren. Anstatt Dutzende einzelner Webseiten verwalten zu müssen, fasst Safari verwandte Inhalte zusammen und erweitert diese Gruppen automatisch während des Surfens.
Hinzu kommt eine neue Überwachungsfunktion für Webseiten. Nutzer können Safari in natürlicher Sprache mitteilen, worauf sie warten, etwa auf freie Konzerttickets oder die Verfügbarkeit eines Produkts. Der Browser beobachtet die entsprechende Seite anschließend selbstständig und informiert bei Änderungen.
Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Erweiterungen per Texteingabe zu erstellen. Nutzer beschreiben die gewünschte Funktion in Alltagssprache, Safari erzeugt daraus eine passende Browser-Erweiterung.
Die Passwörter-Applikation erhält zudem eine automatische Passwortmodernisierung. Unsichere Zugangsdaten können künftig mit einem einzigen Schritt durch starke Kennwörter ersetzt werden. Apple übernimmt dabei den Anmelde- und Änderungsprozess auf unterstützten Webseiten automatisch.
Fotos, Home und Kurzbefehle werden intelligenter
Im Fotos-Bereich baut Apple die bereits vorhandenen KI-Werkzeuge deutlich aus. Die bekannte Bereinigungsfunktion zum Entfernen störender Objekte wird verbessert. Neu hinzu kommen Werkzeuge zum Erweitern von Bildrändern sowie eine Funktion namens „Spatial Reframing“.
Dabei lässt sich der Bildausschnitt nachträglich verändern, als wäre die Aufnahme aus einer leicht anderen Perspektive entstanden. Apple kombiniert dafür räumliche Modelle aus Vision Pro mit generativer Bildbearbeitung. Fehlende Bildbereiche werden automatisch ergänzt.
Auch Image Playground wird grundlegend erweitert. Erstmals unterstützt die Anwendung fotorealistische Bildgenerierung. Nutzer können Fotos umgestalten, neue Bilder aus Beschreibungen erzeugen oder Inhalte gezielt verändern. Die erstellten Bilder lassen sich unter anderem für Kontaktbilder, Hintergrundbilder oder Nachrichten verwenden.
In der Home-App analysiert Apple Intelligence Aufnahmen kompatibler Kameras und erstellt automatisch Zusammenfassungen der erkannten Aktivitäten. Suchanfragen können sich künftig auf den Inhalt von Videoaufnahmen beziehen. Wer etwa nach einer Paketlieferung sucht, erhält passende Kameraclips aus mehreren Quellen zusammengeführt.
Die Kurzbefehle-Applikation wird ebenfalls vereinfacht. Statt komplexe Automatisierungen manuell zusammenzustellen, genügt künftig eine Beschreibung in natürlicher Sprache. Apple Intelligence erstellt daraus automatisch die erforderlichen Abläufe.
Darüber hinaus halten kleinere Verbesserungen Einzug in Nachrichten, Mail, Kalender und Telefon. Nachrichten schlagen passende Aktionen vor, Kalendertermine lassen sich per Freitext anlegen und die Telefon-App kann während eines Anrufs relevante Informationen wie Buchungsnummern automatisch aus E-Mails heraussuchen.
Apple nutzt die neuen Funktionen damit vor allem, um bestehende Anwendungen enger miteinander zu verzahnen. Während Siri AI als zentrale Oberfläche für die neue KI-Strategie dient, zeigen die jetzt vorgestellten Funktionen, wie tief Apple Intelligence künftig in die alltägliche Nutzung von iPhone, iPad und Mac integriert werden soll.
Zum Start nicht in Europa
Zum Abschluss nannte Apple auch erste Einschränkungen. Siri AI startet später im Jahr als Beta-Version, wird zunächst jedoch nicht auf iPhone und iPad in der Europäischen Union verfügbar sein. Auch in China verschiebt sich die Einführung der neuen Apple-Intelligence-Funktionen vorerst. Die übrigen Neuerungen sollen kostenlos mit den kommenden Betriebssystemversionen erscheinen. Für einzelne Funktionen mit besonders hohem Rechenaufwand gelten tägliche Nutzungslimits. Erweiterte Kontingente erhalten Nutzer über ausgewählte iCloud+-Abonnements.
Zieht es in Fotos ein, ziehen meine Fotos alle aus.
Wenn du es nicht nutzt passiert nichts mit deinen Fotos… und indiziert werden sie schon lange…
Spart euch die weiteren Beiträge. Nicht in der EU. Ganze Keynote war egal.
Für Mac, watch und vision schon da kein Gatekeeper.
Was ist der Unterschied zwischen Siri AI und Apple Intelligence?
Schnittmenge : Nicht in der EU ! Haha
Stimmt auch nicht da es für den Mac kommt.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden, wann jetzt Siri AI und wann Apple Intelligence zum Einsatz kommt. Auch habe ich nicht verstanden, ob jetzt beides erstmal nicht in die EU kommt oder nur Siri AI.
Mir auch unklar. Wenn Siri AI so tief ins System integriert ist, wie kann es dann als Update später hinzukommen? Weil die APIs schon angelegt sind?
Gut das es auf dem Mac kommt. Das klingt klar nach DMA.
Also…ja….sitze hier etwas „verwirrt“ auf meiner Couch. Bin ich der Einzige der sich gerade fragt, was genau dieses Update jetzt ohne SiriAI bringt, die ja eigentlich so tief integriert ist und überall ihre virtuellen Finger drin hat!? Achja…Stabilität und Bugfixes….genau – cool!
Frag ich mich auch … krass unbefriedigend. Hatte nix erwartet und bin trotzdem enttäuscht
Das Update hat ja nicht die EU im Fokus. D.h. für alles außerhalb der EU und China bringt es einiges mit.
Schnellere App starts – bis zu 30% schneller! Oder war das nur auf dem Mac?
Auf neuen Geräten. Und (wohl etwas weniger) auch auf alten iPhones bis runter zum iPhone 11.
Du kannst dann bald die Transparenz von Liquid Glass mit einem Schieberegler ändern und es soll alles um x-Prozent schneller laufen.
Da fällt wohl dem größten Fanboy das Klatschen ein bisschen schwer.
Wollen doch alle immer – lediglich Stabilität und bug fixes.
Zunächst heißt in Wirklichkeit never – siehe iPhone Mirroring zum Beispiel
Gut das EU later ist, dann kann man erstmal die Beta Tester zusehen was zu bemängeln ist in Sachen Datenschutz
Apple soll außerhalb der USA nicht mehr benutzt werden dürfen… Trump hat das so befohlen
Zum Glück haben deine Eltern bald neue Mittel dich vom Internet fern zu halten…
Das ist mal wieder so richtig typisch das Europa wieder außen vor ist. Wie lange warten wir schon darauf, dass die intelligente Siri zu uns kommt? Und wir werden mal wieder benachteiligt und dürfen hoffen, dass sich Apple irgendwann mal herablässt, sich mit Europa zu beschäftigen. Welche Arroganz steckt dahinter?
Vielleicht sollte ich doch einmal zu der Android Welt wechseln, denn Google scheint das Thema der AI deutlich besser verstanden zu haben.
Gibts eigentlich irgendein Betriebssystem mit nem Harten „Ohne K.I Only“ Switch oder so?
Ich will den ganzen Rotz nicht! Und wenn ich mal K.I brauchen sollte dann nur auf eine einzige App begrenzt, aber ganz sicher nicht in meinem kompletten Betriebssystem.
Vielleicht muss ich mich nochmal schnell mit ein paar alten Iphone 14 Pro eindecken ohne den ganzen K.I Rotz.
KI zu verteufeln, wird dich in Zukunft so was von abhängen. Und zwar in allen Lebensbereichen – aber vor allen Dingen im beruflichen. Es sei denn du bist aus dem Handwerk.
Absolut richtig!
Siri AI in der EU nicht auf dem iPhone oder iPad aber scheinbar auf dem Mac?
Was falsch verstanden!?
ja. Wegen den DMA.
Apple kann die Geräte bezahlten. Wenn der EU Markt für die nicht relevant ist.
Die müssen sich halt an die EU Gesetze halten.
Gesetze die wir Bürger fast garnicht beeinflussen können und total am Markt vorbei gehen.
Unsere Regierung will die uneingeschränkte IP-Adressspeicherung, aber Apple darf wegen DATENSCHUTZ-Richtlinien nicht agieren. Ich such jetzt den Passierschein 38.
Passierschein A38 – so lange du nicht in die USA auswandern willst damit
A38, nicht nur 38.
Der Passierschein 38 führt dich ganz woanders hin, als A38!
Apple ist ein Gatekeeper, wenn sie das hier machen würden, müssten sie dem User freistellen welche Ki tief ins System integriert ist.
Verstehe ich irgendwie das die das nicht wollen.
Deshalb kommt es für den Mac da derzeit da kein Gatekeeper liegt.
So sieht es aus. Sie hatten aber auch Jahre Zeit um das mit der EU zu klären.
Und ja, ich möchte zumindest für Wahl haben, welche AI ich auf meinen Gerät herrschen lasse. Apple kann wunderbar mit seinen Datenschutz-Ansatz konkurrieren, das habe ChatGPT, Gemini und Claude nicht.
Dann Kauf doch ein Handy wo die KI so tief integriert ist und du da vertraust.
Ich hätte das gerne genau so, Vertrauen zu Apple ist bei so sensiblen Daten zumindest am höchsten.
Bin ich zu alt:
1. Nein, hab es gelernt meine Tabs organisiert zu halten
2. Mag ich beim Telefonat automatisch Dokumente präsentiert zu bekommen? Nein, bin vorbereitet.
3. Mag ich das meine Frau weiss, dass ich komme: Wir reden vorher.
4. Reframing? Nee reichen doch Schnappschüsse um sich an den Urlaub / Kinder zu erinnern. Warum immer das perfekte Foto?
Verstehe es nicht
Ja, braucht man alles eigentlich nicht
Oder man nutzt es, wenn man es braucht und möchte.
Finde alles davon toll.
Dann sind wir schon zu zweit…..
Ich möchte Fehler machen und daraus lernen…… und nicht 3 Dinge gleichzeitig tun müssen.
Das kann doch nicht zu viel verlangt sein…..
Ich hoffe der Kram ist abschaltbar….
Ich bin Ü50 und habe gelernt das man Dinge nicht nutzen muss und am besten über Dinge erst mal urteilen sollte wenn man sie selbst getestet hat
Ja, das hab ich mir auch gedacht. Bin selber intelligent genug.
Vor allem: wenn ich meine Tabs sortiere, hat das meine Ordnung. Und da will ich nicht, dass jemand herkommt und das umsortiert.
+1
Also 3. würde ich schon gut finden. Dann könnte man versuchen, gemeinsam zu kommen.
Ist das dann nur für die Geräte, die schon damals Apple Intelligence bekommen haben? ich glaub das war ab iPhone 15.
Alle älteren Geräte haben keine neue Siri oder wie?
Kann ich den ganzen Mist abschalten?
Du musst es sogar nicht anschalten.
Du musst nur in die EU umziehen, falls Du dort noch nicht wohnst :-)))
Mac, vision und watch haben es aber. Zu kurz gedacht.
Auf der Watch? Die Watch hängt doch am iPhone – kann mir nicht vorstellen, dass auf der Watch dann die intelligente Siri funktioniert, wenn das iPhone außen vor ist.
Du brauchst nichts abschalten. Kommt ja nichts in die EU. Und dank Apple wirst du dich mit dem Thema erst 2028 auseinandersetzen müssen, bis Apple aus dem Tee kommt.
Meine 3 Google Nest Hubs sind vor paar Tagen auf Gemini aktualisiert worden. Und ich weiss gar nicht ob die Dinger nun 4 oder 5 Jahre alt sind….und Apple ?! Lächerlich !
Unglaublich mit welchen Frechheiten Apple inzwischen durchkommt.