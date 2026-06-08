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KI organisiert Tabs und bearbeitet Fotos neu

Apple Intelligence zieht in Safari, Fotos und Home-App ein
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Nach der Vorstellung von Siri AI hat Apple weitere Funktionen gezeigt, die auf der neuen Apple-Intelligence-Plattform aufbauen. Die Neuerungen betreffen zahlreiche Systemanwendungen, darunter Safari, Nachrichten, Kalender, die Home-App, Kurzbefehle und Fotos. Dabei setzt Apple vor allem auf Automatisierung und die Verknüpfung vorhandener Inhalte, um alltägliche Aufgaben zu vereinfachen.

Ai Mac Benachrichtigbung

Viele der Funktionen arbeiten direkt mit den persönlichen Daten auf dem Gerät und sollen Informationen aus unterschiedlichen Anwendungen zusammenführen. Gleichzeitig betont Apple erneut, dass die Verarbeitung entweder lokal auf dem Gerät oder über die eigene Private-Cloud-Compute-Infrastruktur erfolgt.

Safari wird aktiver und organisiert offene Tabs

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft Safari. Der Browser kann offene Tabs künftig automatisch nach Themen gruppieren. Anstatt Dutzende einzelner Webseiten verwalten zu müssen, fasst Safari verwandte Inhalte zusammen und erweitert diese Gruppen automatisch während des Surfens.

Ai Safari

Hinzu kommt eine neue Überwachungsfunktion für Webseiten. Nutzer können Safari in natürlicher Sprache mitteilen, worauf sie warten, etwa auf freie Konzerttickets oder die Verfügbarkeit eines Produkts. Der Browser beobachtet die entsprechende Seite anschließend selbstständig und informiert bei Änderungen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Erweiterungen per Texteingabe zu erstellen. Nutzer beschreiben die gewünschte Funktion in Alltagssprache, Safari erzeugt daraus eine passende Browser-Erweiterung.

Ai Passwords

Die Passwörter-Applikation erhält zudem eine automatische Passwortmodernisierung. Unsichere Zugangsdaten können künftig mit einem einzigen Schritt durch starke Kennwörter ersetzt werden. Apple übernimmt dabei den Anmelde- und Änderungsprozess auf unterstützten Webseiten automatisch.

Fotos, Home und Kurzbefehle werden intelligenter

Im Fotos-Bereich baut Apple die bereits vorhandenen KI-Werkzeuge deutlich aus. Die bekannte Bereinigungsfunktion zum Entfernen störender Objekte wird verbessert. Neu hinzu kommen Werkzeuge zum Erweitern von Bildrändern sowie eine Funktion namens „Spatial Reframing“.

Dabei lässt sich der Bildausschnitt nachträglich verändern, als wäre die Aufnahme aus einer leicht anderen Perspektive entstanden. Apple kombiniert dafür räumliche Modelle aus Vision Pro mit generativer Bildbearbeitung. Fehlende Bildbereiche werden automatisch ergänzt.

Ai Home

Auch Image Playground wird grundlegend erweitert. Erstmals unterstützt die Anwendung fotorealistische Bildgenerierung. Nutzer können Fotos umgestalten, neue Bilder aus Beschreibungen erzeugen oder Inhalte gezielt verändern. Die erstellten Bilder lassen sich unter anderem für Kontaktbilder, Hintergrundbilder oder Nachrichten verwenden.

In der Home-App analysiert Apple Intelligence Aufnahmen kompatibler Kameras und erstellt automatisch Zusammenfassungen der erkannten Aktivitäten. Suchanfragen können sich künftig auf den Inhalt von Videoaufnahmen beziehen. Wer etwa nach einer Paketlieferung sucht, erhält passende Kameraclips aus mehreren Quellen zusammengeführt.

Ai Shortcuts

Die Kurzbefehle-Applikation wird ebenfalls vereinfacht. Statt komplexe Automatisierungen manuell zusammenzustellen, genügt künftig eine Beschreibung in natürlicher Sprache. Apple Intelligence erstellt daraus automatisch die erforderlichen Abläufe.

Darüber hinaus halten kleinere Verbesserungen Einzug in Nachrichten, Mail, Kalender und Telefon. Nachrichten schlagen passende Aktionen vor, Kalendertermine lassen sich per Freitext anlegen und die Telefon-App kann während eines Anrufs relevante Informationen wie Buchungsnummern automatisch aus E-Mails heraussuchen.

Ai Mac Erweiterung

Apple nutzt die neuen Funktionen damit vor allem, um bestehende Anwendungen enger miteinander zu verzahnen. Während Siri AI als zentrale Oberfläche für die neue KI-Strategie dient, zeigen die jetzt vorgestellten Funktionen, wie tief Apple Intelligence künftig in die alltägliche Nutzung von iPhone, iPad und Mac integriert werden soll.

Zum Start nicht in Europa

Zum Abschluss nannte Apple auch erste Einschränkungen. Siri AI startet später im Jahr als Beta-Version, wird zunächst jedoch nicht auf iPhone und iPad in der Europäischen Union verfügbar sein. Auch in China verschiebt sich die Einführung der neuen Apple-Intelligence-Funktionen vorerst. Die übrigen Neuerungen sollen kostenlos mit den kommenden Betriebssystemversionen erscheinen. Für einzelne Funktionen mit besonders hohem Rechenaufwand gelten tägliche Nutzungslimits. Erweiterte Kontingente erhalten Nutzer über ausgewählte iCloud+-Abonnements.
08. Juni 2026 um 20:17 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Spart euch die weiteren Beiträge. Nicht in der EU. Ganze Keynote war egal.

  • Was ist der Unterschied zwischen Siri AI und Apple Intelligence?

  • Also…ja….sitze hier etwas „verwirrt“ auf meiner Couch. Bin ich der Einzige der sich gerade fragt, was genau dieses Update jetzt ohne SiriAI bringt, die ja eigentlich so tief integriert ist und überall ihre virtuellen Finger drin hat!? Achja…Stabilität und Bugfixes….genau – cool!

  • Zunächst heißt in Wirklichkeit never – siehe iPhone Mirroring zum Beispiel

  • Gut das EU later ist, dann kann man erstmal die Beta Tester zusehen was zu bemängeln ist in Sachen Datenschutz

  • Apple soll außerhalb der USA nicht mehr benutzt werden dürfen… Trump hat das so befohlen

  • Das ist mal wieder so richtig typisch das Europa wieder außen vor ist. Wie lange warten wir schon darauf, dass die intelligente Siri zu uns kommt? Und wir werden mal wieder benachteiligt und dürfen hoffen, dass sich Apple irgendwann mal herablässt, sich mit Europa zu beschäftigen. Welche Arroganz steckt dahinter?
    Vielleicht sollte ich doch einmal zu der Android Welt wechseln, denn Google scheint das Thema der AI deutlich besser verstanden zu haben.

  • Gibts eigentlich irgendein Betriebssystem mit nem Harten „Ohne K.I Only“ Switch oder so?
    Ich will den ganzen Rotz nicht! Und wenn ich mal K.I brauchen sollte dann nur auf eine einzige App begrenzt, aber ganz sicher nicht in meinem kompletten Betriebssystem.

    Vielleicht muss ich mich nochmal schnell mit ein paar alten Iphone 14 Pro eindecken ohne den ganzen K.I Rotz.

  • Siri AI in der EU nicht auf dem iPhone oder iPad aber scheinbar auf dem Mac?
    Was falsch verstanden!?

  • Apple kann die Geräte bezahlten. Wenn der EU Markt für die nicht relevant ist.

  • Unsere Regierung will die uneingeschränkte IP-Adressspeicherung, aber Apple darf wegen DATENSCHUTZ-Richtlinien nicht agieren. Ich such jetzt den Passierschein 38.

  • Apple ist ein Gatekeeper, wenn sie das hier machen würden, müssten sie dem User freistellen welche Ki tief ins System integriert ist.

    Verstehe ich irgendwie das die das nicht wollen.

    • Deshalb kommt es für den Mac da derzeit da kein Gatekeeper liegt.

    • So sieht es aus. Sie hatten aber auch Jahre Zeit um das mit der EU zu klären.

      Und ja, ich möchte zumindest für Wahl haben, welche AI ich auf meinen Gerät herrschen lasse. Apple kann wunderbar mit seinen Datenschutz-Ansatz konkurrieren, das habe ChatGPT, Gemini und Claude nicht.

      • Dann Kauf doch ein Handy wo die KI so tief integriert ist und du da vertraust.

        Ich hätte das gerne genau so, Vertrauen zu Apple ist bei so sensiblen Daten zumindest am höchsten.

  • Bin ich zu alt:

    1. Nein, hab es gelernt meine Tabs organisiert zu halten

    2. Mag ich beim Telefonat automatisch Dokumente präsentiert zu bekommen? Nein, bin vorbereitet.

    3. Mag ich das meine Frau weiss, dass ich komme: Wir reden vorher.

    4. Reframing? Nee reichen doch Schnappschüsse um sich an den Urlaub / Kinder zu erinnern. Warum immer das perfekte Foto?

    Verstehe es nicht

  • Ist das dann nur für die Geräte, die schon damals Apple Intelligence bekommen haben? ich glaub das war ab iPhone 15.
    Alle älteren Geräte haben keine neue Siri oder wie?

  • Meine 3 Google Nest Hubs sind vor paar Tagen auf Gemini aktualisiert worden. Und ich weiss gar nicht ob die Dinger nun 4 oder 5 Jahre alt sind….und Apple ?! Lächerlich !
    Unglaublich mit welchen Frechheiten Apple inzwischen durchkommt.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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