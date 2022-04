„Diablo Immortal“ kommt am 2. Juni für iOS und als PC-Beta

Die Spielentwickler Blizzard machen jetzt Nägel mit Köpfen und haben das Erscheinen von Diablo Immortal für den 2. Juni angekündigt. Damit verbunden macht die legendäre Spielreihe den Sprung auf iOS-Geräte, die für iPhone und iPad optimierte App ist vorab bereits im App Store gelistet.

Blizzard versprechen mit „Diablo Immortal“ begleitend zu der Version für Mobilgeräte eine offene Beta für Computer. Nutzer können sich auf der Webseite zum Spiel für die Teilnahme über die Spieleplattform Battlenet registrieren.

Im App Store findet sich bereits die folgende Beschreibung zu „Diablo Immortal“. Die App wird wohl kostenlos als Free-to-Play-Download erhältlich sein, weitere Details zum Finanzierungsmodell stehen noch aus.

Diablo Immortal ist der neueste Teil von Blizzard Entertainments genrebestimmender Action-Rollenspielreihe, der zeitlich zwischen den Ereignissen von Diablo II: Lord of Destruction und Diablo III angesiedelt ist. Erkundet das alptraumhafte Sanktuario wie nie zuvor in einem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), in dem Engel und Dämonen in einem endlosen Krieg um die Vorherrschaft über die Welt der Sterblichen kämpfen. Begebt euch mit zahllosen anderen Spielern auf die epische Suche nach den zersplitterten Fragmenten des verderbten Weltsteins, um die Wiederkehr des Herrn des Schreckens zu verhindern. Sowohl eingefleischte Diablo-Fans als auch neue Spieler erwartet ein Abenteuer, das sie durch eine riesige offene Welt führt, in der sie Armeen von Dämonen bekämpfen, epische Beute sammeln und unvorstellbare Macht erringen können.