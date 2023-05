Apple Quartalszahlen: Erneuter Umsatzrückgang aber Abo-Rekord

Apple hat sein Finanzergebnis aus dem zweiten* Quartal im Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das Unternehmen muss sich zwar zum zweiten Mal in Folge mit einem Umsatzrückgang insgesamt abfinden, konnte aber aus den Produktbereichen iPhone und Services neue Rekordzahlen vermelden.

Allem voran wachsen Apples Abo-Dienste stetig weiter und machen inzwischen satte 22 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Apple hat hier mit einem Quartalsumsatz von 20,9 Milliarden Dollar ein neues Allzeithoch erreicht.

Mit dem iPhone hat Apple über die Monate Januar bis März hinweg insgesamt 51.334 Milliarden Dollar umgesetzt, was in diesem Produktbereich einem neuen Rekord für das März-Quartal entspricht.

Mac muss sich mit schwachen Zahlen begnügen

Deutlich bergab ging es über die vergangenen Monate hinweg dagegen beim Mac. Hier verzeichnet Apple im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 10,4 auf 7,2 Milliarden Dollar beziehungsweise von 11 auf 8 Prozent Anteil am gesamten Apple-Portfolio. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass Apple im Januar vergangenen Jahres zwei neue Modelle des MacBook Pro in den Handel gebracht hat, was die Verkäufe in diesem Zeitraum sicherlich angekurbelt hatte.

Auch im iPad-Bereich muss sich Apple mit weniger Einnahmen als ein Jahr zuvor zufrieden geben, lediglich der Produkte wie die Apple Watch, die AirPods und den HomePod umfassende Bereich „Wearables, Home & Zubehör“ ist mehr oder weniger unverändert bei 8,8 Milliarden Umsatz geblieben.

Angesichts des weiterhin instabilen Marktumfelds bezeichnet der Apple-Chef Tim Cook insbesondere das Plus in den Bereichen iPhone und Services aber wohl nicht zu unrecht als zufriedenstellenden Erfolg für sein Unternehmen. Dennoch darf man auf die Geschäftsentwicklung über die kommenden Monate hinweg gespannt sein. Gerade mit Blick auf die iPhone-Verkaufszahlen wird schon längere Zeit darüber spekuliert, ob Apple hier seinen Zenit überschritten hat. Das Unternehmen macht inzwischen keine Angaben mehr zu den konkreten Stückzahlen, sondern nennt hier lediglich den Gesamtumsatz, was angesichts steigender Einzelpreise jedoch nur bedingt auf die tatsächliche Menge schließen lässt.

Mixed Reality als Treibstoff für die Zukunft?

Frischen Wind soll hier möglicherweise der Produktbereich Mixed Reality mit der für Juni erwarteten Vorstellung einer Apple-Brille bringen. Es dürfte allerdings einige Zeit dauern, bis sicher hier tatsächlich erste Zahlen in Apples Finanzveröffentlichungen bemerkbar machen.

*Hinweis: Das Apple-Geschäftsjahr läuft nicht analog zum Kalenderjahr. Das hier angesprochene zweite Quartal umfasst die Geschäfte in den Monaten Januar bis März.