„Mit Apple anmelden“: Geheime E-Mail-Adressen auf 100 begrenzt

„Mit Apple anmelden“ soll Nutzern nicht nur mehr Komfort beim Login auf Webseiten und in Apps bieten, sondern auch für zusätzliche Sicherheit sorgen. Wählt man während des Anmeldevorgangs die Option „E-Mail-Adresse verbergen“, so übermittelt das Apple-Gerät anstatt der offiziellen iCloud-Adresse eine anonyme, unter Verwendung von Buchstaben und Zahlen zufällig generierte E-Mail-Adresse, die Apple dann mit der tatsächlichen Adresse des iCloud-Nutzers verknüpft.

Mit 100 verfügbaren Alias-Adressen hat Apple seine Option zur anonymen Anmeldung in Apps und auf Webseiten an sich üppig ausgestattet, doch zeigt die Zeit, dass vermehrt Nutzer mit dieser zu Beginn als ausreichend angesehenen Menge nicht zurecht kommen. In der Konsequenz scheint es zumindest nicht ausgeschlossen, dass Apple dieses Maximum früher oder später erweitert – möglicherweise ja im Rahmen der Einführung von iCloud+ im Herbst.

Aktuelle Anwenderberichte bestätigen diese Obergrenze und mittlerweile macht Apple auch mit einem eindeutigen Texthinweis darauf aufmerksam, dass man das Maximum der persönlichen Alias-Adressen erreicht hat. In der Vergangenheit wurde hier lediglich ein nicht konkretisierter Fehler angezeigt und es lag am Nutzer, diesen als Erreichen der Obergrenze zu interpretieren.

