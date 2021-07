HomePod-Probleme: Software-Updates sollen Abhilfe schaffen

Apple will in Kürze Updates für iOS-Geräte und den Mac veröffentlichen. Es bleibt zu hoffen, dass sich ein fehlerbehebendes Update für den HomePod zeitnah anschließt.

Erfahrungsberichte zeugen zudem davon, dass der Apple-Support in diesem Fall keine Hilfe ist. Die Mitarbeiter dort gehen Kundenaussagen zufolge lediglich die Standardprozeduren durch und versuchen, den HomePod auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen . Wenn dies nicht hilft, wird eine weitere Unterstützung vom Bezahlen von Apples Standardgebühren für Serviceleistungen außerhalb der Garantie abhängig gemacht. Beim großen HomePod sind dies 301,61 Euro an und beim HomePod mini 90,90 Euro – also jeweils nahezu der Neupreis.

Auf unseren Bericht in der vergangenen Woche hin haben sich zahlreiche deutsche Nutzer gemeldet, die sich mit den geschilderten Problemen konfrontiert sehen. Anders als bislang angenommen, sind dabei nicht nur Beta-Tester, sondern auch reguläre HomePod-Nutzer massiv betroffen. Der Lautsprecher stellt seine Funktion teilweise oder vollständig ein und lässt sich im Anschluss auch nicht mehr neu in HomeKit einbinden.

