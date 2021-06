iCloud+ bringt neue Privatsphärefunktionen und erweitertes HomeKit Secure Video

Die Preise für iCloud-Abos sollen trotz der Erweiterungen im Rahmen von iCloud+ unverändert bleiben. In Europa bezahlt man aktuell 99 Cent pro Monat für 50 GB Speicher. In der nächsten Stufe gibt es 200 GB Speicherplatz für 2,99 Euro pro Monat und im größten Paket bekommt ihr 2 TB iCloud-Platz zum Preis von 9,99 Euro pro Monat.

Mit iCloud+ wird auch der Leistungsumfang von HomeKit Secure Video so erweitert, dass Nutzer mit Blick auf die Anzahl der integrierbaren Kameras nicht mehr beschränkt werden. Apple hat zwar noch nicht dargelegt, wie die einzelnen iCloud-Stufen im Detail erweitert werden, doch ist es künftig möglich, in unbegrenzter Zahl HomeKit-Secure-Video-Kameras zu verwenden. Bislang lag die Obergrenze hier bei fünf Kameras im größten iCloud-Paket.

Zu den in iCloud+ enthaltenen Neuerungen zählt „Private Relay“. Der mit einem VPN vergleichbare Dienst soll die Privatsphäre der Nutzer beim Surfen zusätzlich schützen. Apple zufolge wird dabei der gesamte Datenverkehr so verschlüsselt, dass weder Apple noch ein Netzwerkanbieter die Inhalte sehen kann.

