Amazon mit Osterangeboten für Geräte und Music Unlimited

Amazon hat vor den Osterfeiertagen eine Reihe hauseigener Geräte- und Softwareangebote im Preis reduziert. Allem voran könnt ihr euch in diesem Rahmen drei kostenlose Monate Amazon Music Unlimited sichern.

Eine Einschränkung zu diesem Angebot: Offenbar wird die Aktion nur für Neukunden oder solche, die schon längere Zeit kein vergleichbares Probeabonnement in Anspruch genommen haben, angezeigt.

Begleitend dazu finden sich bei Amazon gerade Hardwareartikel aus allen Produktkategorien des Unternehmens im Preis reduziert. Für eine Übersicht klickt ihr auf die Sonderseite zu den Amazon-Devices-Angeboten.

Rabatte auf Fire-TV-Geräte und Fernseher

Bei den Fire-TV-Geräten gibt es in diesem Rahmen bis zu 49 Prozent Rabatt auf die aktuell von Amazon angebotenen TV-Sticks. Wer gleich einen kompletten Fernseher sucht, kann jetzt einen Blick auf die Fire TV Omni QLED-Serie werfen. Wir haben die neuen Geräte vergangenen Monat ausführlich vorgestellt und den hohen Preis kritisiert.

Aktuell sind die Fernseher bis zu 39 Prozent günstiger und bieten damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen will, kann zu der von der Bildschirmtechnik her besseren und ebenfalls stark im Preis reduzierten Fire TV Omni Mini-LED-Serie greifen.

Preisnachlässe bei Echo- und Kindle-Geräten

Darüber hinaus bietet Amazon auch in seinen sonstigen Hardware-Kategorien Preisnachlässe an. Dazu zählen nahezu alle Echo- und Alexa-Geräte, ob mit oder ohne Bildschirm.

Bei den im Preis reduzierten Kindle-Geräten vermissen wir den Kindle Paperwhite. Ansonsten ist jedoch alles vom Standardmodell bis zum Kindle Scribe mit dabei und man kann bis zu 27 Prozent auf den regulären Preis sparen.

Smarthome-Bundles ebenfalls reduziert

Amazon hat zudem eine Angebotskategorie namens Smarthome eingerichtet. Hier finden sich nicht nur die aktuellen Eero-Router zu vergünstigten Preisen, sondern man kann auch unterschiedliche Hardware-Bundles mit Echo- und Alexa-Geräten erstehen.