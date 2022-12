Mini-App Clapet erlaubt Clamshell-Modus auch im Akku-Betrieb

Die Clapet-Einstellungen bieten darüber hinaus noch verschiedene weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Beispielsweise kann man hier festlegen, ob und nach welcher Zeit der Ruhezustand automatisch einsetzen soll, wenn am Mac nicht mehr gearbeitet wird. Weitere Einstellungen bieten die Möglichkeit, eigene Tastaturkürzel für die App-Funktionen zu vergeben oder sich per Push-Mitteilung in vorgegebenen Zeitabständen daran erinnern zu lassen, dass die Funktion aktiv ist.

Alternativ bietet Clapet auch die Möglichkeit, den automatischen Ruhezustand des Rechners für einen gewissen Zeitraum außer Kraft zu setzen. Die App sitzt in der Menüleiste des Rechners und bietet hier standardmäßig die Möglichkeit zur Schnellauswahl verschiedener Zeitspannen im Bereich zwischen 15 Minuten und unendlich. In den Einstellungen von Clapet kann man die vorhandenen Vorgaben ersetzen oder um zusätzliche Auswahloptionen ergänzen.

Damit dies funktioniert, muss Clapet etwas tiefer ins System eingreifen und verhindern, dass der Ruhezustand der Apple-Notebooks beim Zuklappen nicht automatisch aktiviert wird, wenn ein externer Bildschirm, aber kein Ladegerät angeschlossen ist. Wir haben die Anwendung nicht getestet, aber dem Entwickler zufolge ist die App auch so intelligent, dass der Ruhezustand dennoch eintritt, sobald man den externen Bildschirm entfernt, um nicht unnötig am Akku zu saugen.

Die Mini-App Clapet richtet sich an MacBook-Nutzer, die ihren Computer im sogenannten Clamshell-Modus betreiben – also das MacBook zuklappen, und als schlichten Rechner mit angeschlossenem Bildschirm und externen Eingabegeräten betreiben. Dies funktioniert von Haus aus nämlich nur, wenn der Rechner mit einem Netzteil verbunden ist. Capet bietet nun die Möglichkeit, diese Verwendungsart auch dann zu nutzen, wenn das MacBook im Akku-Betrieb ist.

