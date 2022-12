Apple verliert weitere wichtige Mitarbeiter

Apple-Chef Tim Cook muss weiterhin zusehen, wie ihm hochrangige Mitarbeiter davonlaufen. Wie der Bloomberg-Autor Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter berichtet, haben zwei weitere, direkt der Geschäftsführung unterstellte Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

John Stauffer war bei Apple als „Vice President of Software Engineering“ tätig und zählte hier unter anderem die Entwicklung von FaceTime und AirPlay zu seinen Aufgaben. Stauffer wechselt offenbar zur Online-Spieleplattform Roblox. Zudem hat sich mit Laura Legros eine seither im Bereich der Hardware-Entwicklung tätige, langjährige Apple-Mitarbeitern in den Ruhestand verabschiedet. Legros hat an mehreren Generationen von MacBook Air und iPad mitgearbeitet und war knapp 30 Jahre lang bei Apple beschäftigt.

Laura Legros / Bild: Apple

Unterm Strich hat Apple Gurman zufolge über die letzten Monate hinweg bereits acht hochrangige Mitarbeiter verloren:

Evans Hankey, Vice President of Industrial Design

Mary Demby, Chief Information Officer

Jane Horvath, Chief Privacy Officer

David Smoley, Vice President of Software Engineering

John Stauffer, Vice President of Software Engineering

Anna Matthiasson, Vice President of Online Retail

Tony Blevins, Vice President of Procurement

Laura Legros, Vice President of Hardware Engineering

Design-Abteilung weiterhin ohne Leitung

Als „Vice President“ hat man in amerikanischen Unternehmen in der Regel einen konkreten Bereich unter sich und untersteht dabei direkt der Geschäftsleitung. Gurman meint auf die neuesten Austritte bezogen, dass es für ihn nicht überraschend käme, wenn diese Liste in den kommenden Wochen weiter anwächst. Die auffällig hohe Abwanderungsrate gerade im Bereich hochrangiger Mitarbeiter dürfte insbesondere mit Blick auf einzelne Abteilungen durchaus ein Problem darstellen.

Der Bloomberg-Autor weist hier insbesondere auf die Tatsache hin, dass sich Apples Design-Team derzeit mehr oder weniger führungslos präsentiert, nachdem Evans Hankey als Nachfolgerin des ehemaligen Chef-Designers Jony Ive im Oktober ihren Dienst quittiert hat. Wer diese für Apple außerordentlich wichtige Rolle für die Zukunft besetzt, scheint bislang noch völlig offen.