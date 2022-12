Berlin: E-Scooter dürfen auf Autostellplätze

Die Abendschau des Rundfunks Berlin-Brandenburg ist in eingebetteten Segment auf die Neuerungen im Berliner Stadtverkehr eingegangen und lässt in seinem Beitrag auch die politische Opposition zu Wort kommen, die sich vehement gegen die Neuerungen der Berliner Parkgebühren-Ordnung ausspricht.

Car-Sharing-Anbieter, deren Fahrzeuge die Parkgebühren ebenfalls entrichten müssen, sollen durch Preissenkungen zur verstärkten Nutzung von Elektro-Fahrzeugen in ihren Flotten motiviert werden. So parken Elektro-Fahrzeuge grundsätzlich für die Hälfte der regulären Parkgebühren.

Beschlossen hat der Senat mehrere neue Regelungen, die Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch vorgelegt hat, bereits. Zum 1. Januar 2023 soll die neue Parkgebühren-Ordnung dann auch in Kraft treten und betrifft Autofahrer ebenso wie Nutzer der zahlreichen Car- und Scooter-Sharing-Angebote in der Hauptstadt sowie Radfahrer.

Per Presse­mitteilung hat die Senatskanzlei der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, auf bevorstehende Änderung in der Parkgebühren-Ordnung (ParkGebO) aufmerksam gemacht , die in der Hauptstadt zum neuen Jahr durchgesetzt werden sollen.

