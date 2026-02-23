Mimoto: iMessage-Verläufe statistisch ausgewertet

Mimoto ist eine Mac-Anwendung, die umfassende Analysen der in iMessage gespeicherten Kommunikationsdaten erstellt. Dem Entwickler zufolge war die Idee dahinter, die teils unglaubliche Masse an Informationen auszuwerten, die sich im Laufe der Jahre in der Chat-Datenbank von Apples Messaging-App ansammelt.

Abgesehen davon, dass vermutlich die wenigsten Nutzer auf dem Schirm haben, wie umfangreich dieser Datenbestand ist, lassen sich darin jede Menge unerwartete, oft unterhaltsame und vor allem auch aufschlussreiche Muster erkennen. Die App gibt beispielsweise darüber Auskunft, wer in einem Chat über die Zeit hinweg wer häufiger gelacht, sich öfter entschuldigt oder mehr Fragen gestellt hat.

Muster und Dynamiken in Chats

Die App zeigt zudem an, wie schnell Kontakte antworten oder wie aktiv sich einzelne Personen an Gesprächen beteiligen. Darüber hinaus werden zeitliche Entwicklungen sichtbar gemacht, etwa Veränderungen in Gruppen oder die Intensität einzelner Chats.

Wenn gewünscht, setzt Mimoto auf Gamification. Über Apples Game-Center-Plattform können Nutzer ihre Auswertungen anonym mit anderen vergleichen. Wer auf diese Option verzichtet, kann die Anwendung komplett offline betreiben. Der Entwickler betont, dass im Zusammenhang mit der Analyse keinerlei Daten den Computer verlassen. Die App wird zudem von Apple notarisiert über den Mac App Store vertrieben und ist dort als Anwendung, die keinerlei Daten erfasst, gekennzeichnet.

Kostenlos nutzbar, Zusatzfunktionen optional

Mimoto wird kostenlos zum Download angeboten und lässt sich auch umfangreich ohne jegliche Bezahlung nutzen. Mit einem optional angebotenen In-App-Kauf in Höhe von 22,99 Euro kann man erweiterte Analysefunktionen freischalten. Dazu zählt der Zugriff auf ältere Nachrichten, eine detaillierte historische Analyse sowie der Export aufbereiteter Daten im CSV-Format. Die App macht aber auch ohne diese Zusatzfunktionen Spaß.