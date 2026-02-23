Bosch schaltet Innenkameras in Kühlschränken ab

Bosch schaltet seine Kühlschrankkameras ab. Wer vor einigen Jahren einen der von Bosch angebotenen Home-Connect-Kühlschränke mit integrierter Innen-Kamera gekauft hat, verliert demnächst eines der bei der Markteinführung der Geräte beworbenen Features. Die Funktion wird sich von April an nicht mehr nutzen lassen.

Die Kamerafunktion wurde von Bosch nicht nur damit beworben, dass man stets im Blick hat, was man im Kühlschrank hat, was beispielsweise bei einem spontanen Abstecher über den Supermarkt oder für die Essensplanung von unterwegs durchaus hilfreich sein kann. Auf Basis der Bilder sollte die Home-Connect-App auch Lagerempfehlungen geben und passende Rezepte bereithalten.

Zusatzfunktionen nach und nach deaktiviert

Wie uns Leser schreiben, war jedoch ein Teil der beworbenen Funktionen, darunter auch die Analyse des Kühlschrankinhalts, schon längere Zeit nicht mehr verfügbar. Die Bildübertragung ließ sich jedoch weiterhin nutzen. Seit dem vergangenen Monat wurden dann auch damit Probleme gemeldet, Bosch hatte es da jedoch schon abgelehnt, betroffene Nutzer technisch zu unterstützen. In einzelnen Fällen sind laut unseren Informationen im Zuge von Reklamationen immerhin Teilerstattungen angeboten worden.

Jetzt hat es Bosch für alle Besitzer der Kamera-Kühlschränke offiziell gemacht und angekündigt, dass die Funktion eingestellt und alle damit verbundenen Inhalte aus der zugehörigen App entfernt werden. Zur Begründung schreibt der Hersteller, dass dafür technologische Änderungen und eine geringe Nutzung verantwortlich sind.

Keine Werbung für die Marke

Für die Verantwortlichen bei Bosch scheint es dabei keine Rolle zu spielen, wie hoch der ursprüngliche Anschaffungspreis für die Geräte war. Betroffenen Nutzern kann man es dagegen nicht verdenken, wenn sie den Hersteller bei künftigen Kaufentscheidungen ausblenden. Auch die Idee, im Haushalt vorhandene Geräte smarter zu machen, treibt der Hersteller durch solche Entscheidungen nicht voran.