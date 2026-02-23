"Zu geringe Nutzung"
Bosch schaltet Innenkameras in Kühlschränken ab
Bosch schaltet seine Kühlschrankkameras ab. Wer vor einigen Jahren einen der von Bosch angebotenen Home-Connect-Kühlschränke mit integrierter Innen-Kamera gekauft hat, verliert demnächst eines der bei der Markteinführung der Geräte beworbenen Features. Die Funktion wird sich von April an nicht mehr nutzen lassen.
Die Kamerafunktion wurde von Bosch nicht nur damit beworben, dass man stets im Blick hat, was man im Kühlschrank hat, was beispielsweise bei einem spontanen Abstecher über den Supermarkt oder für die Essensplanung von unterwegs durchaus hilfreich sein kann. Auf Basis der Bilder sollte die Home-Connect-App auch Lagerempfehlungen geben und passende Rezepte bereithalten.
Zusatzfunktionen nach und nach deaktiviert
Wie uns Leser schreiben, war jedoch ein Teil der beworbenen Funktionen, darunter auch die Analyse des Kühlschrankinhalts, schon längere Zeit nicht mehr verfügbar. Die Bildübertragung ließ sich jedoch weiterhin nutzen. Seit dem vergangenen Monat wurden dann auch damit Probleme gemeldet, Bosch hatte es da jedoch schon abgelehnt, betroffene Nutzer technisch zu unterstützen. In einzelnen Fällen sind laut unseren Informationen im Zuge von Reklamationen immerhin Teilerstattungen angeboten worden.
Jetzt hat es Bosch für alle Besitzer der Kamera-Kühlschränke offiziell gemacht und angekündigt, dass die Funktion eingestellt und alle damit verbundenen Inhalte aus der zugehörigen App entfernt werden. Zur Begründung schreibt der Hersteller, dass dafür technologische Änderungen und eine geringe Nutzung verantwortlich sind.
Keine Werbung für die Marke
Für die Verantwortlichen bei Bosch scheint es dabei keine Rolle zu spielen, wie hoch der ursprüngliche Anschaffungspreis für die Geräte war. Betroffenen Nutzern kann man es dagegen nicht verdenken, wenn sie den Hersteller bei künftigen Kaufentscheidungen ausblenden. Auch die Idee, im Haushalt vorhandene Geräte smarter zu machen, treibt der Hersteller durch solche Entscheidungen nicht voran.
Was es nicht alles gibt. Als nächstes schaltet Villeroy & Boch womöglich die Innenkameras in ihren Kloschüsdeln ab.
Das wohl nicht. Aber evtl. brauchst Du für zu grosse Geschäfte ein besonderes Entsorgungs-Abo. Nach Kilopreis.
Die war echt immer praktisch. Direkt das „Ergebnis“ incl. Kurix- Angabe (1 Kurix =2,5 Pfund) auf Fratzenbuch posten…
Wobei der Nutzwert dieser Funktion in meinen Augen schon immer fraglich war. Ändert natürlich nichts daran, dass eine gekaufte und beworbene Funktion nachträglich abgeschaltet wird. Riecht das nicht nach Sammelklage?
Davon ab zeigt das mal wieder, wie bescheuert das Vertrauen auf Cloud-Lösungen ist. Wenn der orangene Clown von der anderen Seite des großen Teichs rumspinnt, kann ganz schnell Essig mit vielen Online Lösungen sein.
Ich bitte darum!
Es ist unfassbar, was sich diese Großkonzerne erlauben. Egal ob im Auto oder jetzt das bei Bosch!
Wo sind da die Ordnungshüter der EU?
Und wir wiederholen alle unser Mantra: „Wer proprietäre Cloudprodukte kauft ist doof und hat es nicht anders verdient“ ;D
Aber mal davon abgesehen, ist das rechtlich überhaupt vertretbar? Scheinbar wohl schon…
Super Schade! Auf die Lagerungsanalyse könnte ich verzichten, wäre schon schön wenn immerhin die Kameras noch Bilder übertragen würden. Nur die Steuerung der Temperatur wird scheinbar noch möglich sein
Wozu muss man die Temperatur per App steuern? Ich stell die einmal ein und wenn ich auf Urlaub fahre, aktiviere ich beim neuen Eisschrank die Urlaubsstellung. bisher drehte ich einfach am Rad.
Unsere Waschmaschine und Trockner haben ihre Smart Funktionen per App auch schon verloren. War mal sehr praktisch eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn die Wäsche fertig ist. Mit ein Kaufgrund, aber man muss sich wohl einfach damit abfinden und das nächste Mal was anderes kaufen. Und nein, kein Abomodell für Haushaltsgeräte.
Schreibt mal eine Artikel darüber was Bosch und Andere bisher alles abgeschaltet hat oder welche versprochenen Funktionen nie gekommen sind.
Kein normaler Mensch hat einen Kühlschrank wo alles in einem Abstand von 5-10cm nebeneinander liegt, damit eine Kamera es erkennen könnte.
Völlig an der Realität vorbei
Das ist wie mit dem Bosch Spexor. Das All-In-One mobile Alarmgerät für Campingnutzer etc. wurde nach 5 Jahren Ende Juni 25 von Bosch mit Entsorgungshinweis als Elektroschrott eingestellt.
Server abgeschaltet und keine Alternatvie, nicht einmal über Bluetooth !
Schon irgendwie mies. Lasst mich raten….sie machen die Kameras natürlich nicht lokal per RTSP oder ähnlichem verfügbar? Reine Cloud Lösungen sind einfach immer zum kotzen…
Käm in der Tat auf ein kleines GitHub Projektchen an. Mit einigen geistreich hier gemeinsam müsste es bestimmt machbar sein dran zu kommen. Unter der Haube hat das Bosch Offshore doch nix eigenes erfunden.
Ne, funktionieren danach einfach nicht mehr. Kein Zugriff, ab dann nicht mehr benutzbar
Verrückt. Handball und Volleyball sollen die Sportarten Bob, Rodeln und Skeleton bei olympischen Winterspielen ersetzen, genauso verrückt.
Hä?
Bau Dein Haus (Kühlschrank) niemals auf fremden Grund.
Das ist wirklich ein schlechter Trend. Beworbene Funktionen im Nachhinein streichen. Und der UVP war sicherlich auch noch höher wegen den „smarten“ Funktionen.
Ich hatte bei meiner Spülmaschine den WLan/App-Quatsch nie aktiviert, aber ob sich die Firma – eigentlich für Qualität bekannt – damit einen Gefallen tut?!
Das haut doch auch wieder in die Kerbe, dass aus GER nichts mehr kommt. Gerade im Hinblick auf Ingeneurskunst (im weitesten Sinne)…
Schade!
Naja, die Chinesen sind jetzt für lange Pflege ihrer Smartgeräte auch nicht gerade berühmt.
Bosch ist eh schlecht. Haben auch zu viele Stellen hier abgebaut.
Ich sage nur: „F35“ ;-)
Rafale oder Gripen