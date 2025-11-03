OpenAI kauft massiv Rechenleistung für ChatGPT ein

Der Leistungshunger von KI-Anwendungen ist bekanntlich enorm. In welchen Dimensionen sich das Ganze mittlerweile abspielt, lässt eine aktuell zwischen Amazon Web Services (AWS) und OpenAI vereinbarte Kooperation erahnen. OpenAI kauft sich mal eben die Möglichkeit zum Zugriff auf mehrere Millionen von Chips, um die Leistungsfähigkeit von ChatGPT zu verbessern und neue KI-Modelle trainieren zu können. Der Vertrag soll ein Volumen von rund 38 Milliarden US-Dollar haben und über sieben Jahre laufen.

Bild: Amazon Web Services

OpenAI wird demnach auf Rechenleistung von AWS zugreifen, die aus mehreren Hunderttausend Grafikprozessoren von Nvidia besteht und sich bei Bedarf auf Millionen von Prozessoren erweitern lässt. Damit solle der steigende Bedarf an Rechenleistung für die Entwicklung und den Betrieb großer Sprachmodelle gedeckt werden. Die vollständige Bereitstellung der Kapazitäten sei bis Ende 2026 vorgesehen, eine Ausweitung über das Jahr 2027 hinaus ist den beiden Unternehmen zufolge möglich.

Zentrale Infrastruktur für KI-Modelle

AWS verfüge über jede Menge Erfahrung im Betrieb rechenlastiger und entsprechend großer IT-Infrastrukturen. Für OpenAI soll eine spezielle Serverarchitektur bereitgestellt werden, die auf hohe Effizienz und kurze Reaktionszeiten ausgelegt ist. Zum Einsatz kommen laut AWS die neuesten GPU-Generationen von Nvidia, die über Amazon-Server zu großen Rechenclustern zusammengeschaltet werden. Diese Struktur soll es ermöglichen, sowohl Trainingsprozesse für neue Modelle als auch die Ausführung von Diensten wie ChatGPT effizient zu betreiben.

Mit der Partnerschaft führen die beiden Unternehmen frühere Kooperationen fort. Bereits Anfang des Jahres sind Modelle von OpenAI über den Cloud-Dienst Amazon Bedrock verfügbar gemacht worden. Entwickler haben so Zugriff auf verschiedene OpenAI-Modelle erhalten, die für Programmieraufgaben, wissenschaftliche Analysen oder mathematische Berechnungen eingesetzt werden können.