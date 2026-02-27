ifun.de — Apple News seit 2001. 45 811 Artikel

Kompakter Bluetooth-6-Lautsprecher startet

Soundcore Boom Go 3i: Mit Auracast, 24 Stunden Akku, Display und App
Mit dem Boom Go 3i bringt Soundcore einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt, der trotz kompakter Bauform eine Ausgangsleistung von 15 Watt erreicht. Der neue Speaker beerbt den rechteckigen, im vergangenen März vorgestellten Soundcore Boom 3i.

Display Boom 3i

Die integrierte BassUp-2.0-Funktion verstärkt tiefe Frequenzen elektronisch, sodass der Klang auch bei geringer Gehäusegröße besonders voll wirken soll.

Das Gerät ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Damit ist es vollständig gegen das Eindringen von Staubpartikeln gesichert und hält auch dauerhaftem Untertauchen stand. Zusätzlich wurde das Gehäuse auf Stürze aus bis zu einem Meter Höhe getestet. Eine reißfeste Silikonschlaufe erlaubt es, den Lautsprecher am Rucksack zu befestigen oder in der Hand zu tragen.

Soundcore Boom Go I3 2500

Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Akkustand. Laut Hersteller sind bis zu 24 Stunden Wiedergabe möglich. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Lautstärke, Lichteffekten und gewähltem Modus ab. Eine digitale Anzeige auf der Geräteoberseite zeigt neben dem Akkustand auch aktive Funktionen an.

Lichtmodi, App-Steuerung und Notfall-Funktionen

Der Boom Go 3i verfügt über eine integrierte Lichtleiste mit mehreren Modi. Sechs beat-gesteuerte Programme und acht Effekte stehen zur Auswahl. Farben lassen sich individuell anpassen. Über die zugehörige App können Nutzer Equalizer-Einstellungen verändern, Timer setzen oder Lichtprofile konfigurieren.

D5103010 DTC Listing Image PRC 06 US V1 2878x

Auch eine Kopplung von zwei Lautsprechern für Stereowiedergabe ist vorgesehen. Per Auracast lassen sich drei und mehr Lautsprecher als Gruppe zusammenschließen.

Eine Notfall-Funktion spielt bei Bedarf einen 92 dB lauten Alarm ab, darüber hinaus kann das Gerät auch als mobile Reserve-Energiequelle dienen. Über den USB-C-Anschluss lassen sich Smartphones laden. Nach Herstellerangaben kann ein iPhone 17 innerhalb einer Stunde von null auf etwa 40 Prozent geladen werden.

Boom Go App

Der Lautsprecher ist zum Einführungspreis von 69,99 Euro erhältlich. Angeboten werden die Farbvarianten Schwarz, Blau und Beige.

27. Feb. 2026 um 18:12 Uhr von Nicolas


    9 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wandern gehen mit Bluetooth-Speaker am Rucksack. Werde glaube ich echt langsam alt, aber die Natur macht auch so gute Sounds, wenn man sich darauf einlässt. Ist aber keine Kritik am Produkt sondern eher am Marketing.

  • Tolles Werbefoto – beim Wandern in der Landschaft schön Musik hören und alles beschallen…Leider zu oft schon erlebt.

  • Sowas braucht und will doch kein Mensch. Kann man denn nicht EINFACH mal die Natur und deren Klänge wirken lassen?

    Jeder darf ja machen was er will, aber das ist für mich das equivalent zu laut Musik in den Öffis. Das gehört geshamed und verboten.

  • Geht’s noch. Als wenn wir mit Umwelt-/ Licht- und Luftverschmutzung nicht schon genug Unheil verbreiten werben die Firmen jetzt auch noch für Lärmverschmutzung um Kohl, Kohle, Kohle zu scheffeln.

  • Kann denn nicht endlich mal jemand ne hifi stereo Box raus bringen
    Immer diese Mono kake und dann noch für diesen Mono Müll Geld verlangen – frech dreist

  • Die Brüllwürfel-Seuche ist eine der ganz großen Geißeln der Menschheit. Und das scheint kein Ende zu nehmen…

