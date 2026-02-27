Soundcore Boom Go 3i: Mit Auracast, 24 Stunden Akku, Display und App

Mit dem Boom Go 3i bringt Soundcore einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher auf den Markt, der trotz kompakter Bauform eine Ausgangsleistung von 15 Watt erreicht. Der neue Speaker beerbt den rechteckigen, im vergangenen März vorgestellten Soundcore Boom 3i.

Die integrierte BassUp-2.0-Funktion verstärkt tiefe Frequenzen elektronisch, sodass der Klang auch bei geringer Gehäusegröße besonders voll wirken soll.

Das Gerät ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Damit ist es vollständig gegen das Eindringen von Staubpartikeln gesichert und hält auch dauerhaftem Untertauchen stand. Zusätzlich wurde das Gehäuse auf Stürze aus bis zu einem Meter Höhe getestet. Eine reißfeste Silikonschlaufe erlaubt es, den Lautsprecher am Rucksack zu befestigen oder in der Hand zu tragen.

Ein integriertes Display informiert über den aktuellen Akkustand. Laut Hersteller sind bis zu 24 Stunden Wiedergabe möglich. Die tatsächliche Laufzeit hängt von Lautstärke, Lichteffekten und gewähltem Modus ab. Eine digitale Anzeige auf der Geräteoberseite zeigt neben dem Akkustand auch aktive Funktionen an.

Lichtmodi, App-Steuerung und Notfall-Funktionen

Der Boom Go 3i verfügt über eine integrierte Lichtleiste mit mehreren Modi. Sechs beat-gesteuerte Programme und acht Effekte stehen zur Auswahl. Farben lassen sich individuell anpassen. Über die zugehörige App können Nutzer Equalizer-Einstellungen verändern, Timer setzen oder Lichtprofile konfigurieren.

Auch eine Kopplung von zwei Lautsprechern für Stereowiedergabe ist vorgesehen. Per Auracast lassen sich drei und mehr Lautsprecher als Gruppe zusammenschließen.

Eine Notfall-Funktion spielt bei Bedarf einen 92 dB lauten Alarm ab, darüber hinaus kann das Gerät auch als mobile Reserve-Energiequelle dienen. Über den USB-C-Anschluss lassen sich Smartphones laden. Nach Herstellerangaben kann ein iPhone 17 innerhalb einer Stunde von null auf etwa 40 Prozent geladen werden.

Der Lautsprecher ist zum Einführungspreis von 69,99 Euro erhältlich. Angeboten werden die Farbvarianten Schwarz, Blau und Beige.