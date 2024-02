Microsoft: Xbox Cloud Gaming für iOS nicht realistisch

Apple hat im vergangenen Monat nicht nur zahlreiche im Rahmen des Gesetzes über digitale Märkte innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erforderliche Anpassungen angekündigt. Darüber hinaus sollen Entwickler generell die Möglichkeit erhalten, Streaming-Angebote für Spiele sowie Apps, über die Nutzer Zugang zu Mini-Apps und Spielen erhalten, anzubieten.

Zu den ersten Anbietern, die uns mit Blick auf diese neuen Möglichkeiten eingefallen sind, gehören natürlich auch Cloud-Gaming-Dienste wie GeForce Now oder Xbox Cloud Gaming. Zumindest Letzteres wird jedoch auf absehbare Zeit nicht als Anwendung im App Store für iOS verfügbar sein. Microsoft zufolge reichen die bislang von Apple angekündigten Zugeständnisse hierfür noch nicht aus.

Das Magazin The Verge hat den Chef der Gaming-Sparte von Microsoft Phil Spencer interviewt und speziell auch mit Blick auf dieses Thema befragt. Dieser betrachtet die von Apple angekündigten Pläne aber noch nicht als ausreichend genug, um Xbox Cloud Gaming wirtschaftlich erfolgreich in Form einer iOS-App zu betreiben.

Spencer verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Aussagen der Xbox-Chefin Sarah Bond, die Apples Ankündigungen als Schritt in die falsche Richtung bezeichnet hat. Doch wolle man weiterhin mit den Gesetzgebern, Apple und auch Google zusammenarbeiten, um die Basis für alternative App-Vertriebsplattformen auch für Mobilgeräte zu schaffen.

Fürs erste rücken diese Aussagen eine offizielle iOS-App für Xbox Cloud Gaming jedoch in weite Ferne.

Microsoft will Xbox-Titel für PS5 und Switch anbieten

Microsoft hält seinerseits dagegen eine Überraschung für Gamer mit einer PlayStation oder Nintendo Switch bereit und hat angekündigt, dass vier bislang exklusiv nur für die Xbox verfügbaren Spiele auch für diese Plattformen erscheinen werden.

Um welche Spiele es sich dabei handelt, will Microsoft allerdings noch nicht sagen. In der Gerüchteküche werden die Titel „Hi-Fi Rush“, „Pentiment“, „Sea of Thieves“ und „Grounded“ hoch gehandelt.

Die Aktion sei Teil eines Strategiewechsels, bei dem Microsoft sein eigenes Spielegeschäft auch unabhängig von der Xbox-Hardware weiterentwickeln wolle. Microsoft hat seine Marktpräsenz im Bereich der Spieleentwicklung durch die Übernahmen des Branchengiganten Activision Blizzard im vergangenen Jahr massiv ausgebaut.