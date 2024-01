Apple öffnet den App Store für Spiele-Streaming-Apps

Wir haben ja bereits über die Apple-Ankündigung zur Anpassung von iOS, Safari und dem App Store in den Ländern der europäischen Union informiert. Die meisten der von Apple geforderten Anpassungen werden in iOS 17.4 integriert sein, das dann fristgerecht spätestens Anfang März erscheinen wird. Ergänzend dazu wirkt sich ein Teil der Änderungen auch auf die restlichen Apple-Betriebssysteme aus, als betrifft neben iOS auch iPadOS, macOS, watchOS und tvOS.

Apple wird in diesem Zusammenhang nicht müde zu betonen, dass mit den von der Europäischen Union geforderten Änderungen „zwangsläufig neue Risiken“ für seine Kunden und deren Geräte einhergehen. Man könne diese Risiken nicht eliminieren, werde aber Maßnahmen ergreifen, um diese zu verringern.

Auch wenn derartige Befürchtungen sicherlich ihre Berechtigung haben, mit der Öffnung eines streng abgeschotteten Systems wie dies bei iOS und anderen Apple-Systemen der Fall ist, gehen ohne Frage auch zusätzliche Bedrohungen einher. Die Nutzer von Apple-Geräten müssen die neuen Möglichkeiten jedoch nicht nutzen und wir wollen nicht vergessen, dass die Öffnung auch positive Aspekte für Mac-, iPhone- und iPad-Nutzer mit sich bringt. Dazu zählt auch die Möglichkeit, das Streamen von Spielen als native App über Apples App Store anzubieten.

EU-Vorgaben bereiten den Weg

Die von Apple weltweit für Entwickler eingeräumte Möglichkeit, Streaming-Spiele und Mini-Games als App-Erweiterungen anzubieten, geht ohne Frage auf die im Rahmen der kommenden EU-Regeln nötigen Anpassungen zurück. Apple hat sich bemüht, den größten Teil der im Gesetz über digitale Märkte enthaltenen Forderungen ausschließlich in der EU umzusetzen, doch wäre es Entwicklern auf anderen Kontinenten wohl nur schwer zu vermitteln, dass von Apple-Nutzern lange geforderte Angebote wie die Bereitstellung von Spiele-Streaming-Angeboten über den App Store auf die EU-Länder beschränkt sind.

In der Folge stehen die App-Store-Türen nun für Angebote wie Xbox Cloud Gaming oder GeForce Now offen, die sich bislang Tricks wie der Bereitstellung von Browser-Apps bedienen mussten. Entwickler können Apple zufolge ab sofort eine einzige App mit der Möglichkeit einreichen, alle in ihrem Katalog angebotenen Spiele zu streamen.