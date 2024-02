Apple Music über Shazam: Gratis-Monate auch für Rückkehrer

Apple hat eine neue Promo-Aktion anlaufen lassen, in deren Rahmen der Zugriff auf den hauseigenen Musik-Streaming-Dienst, Apple Music, bis zu drei Monate lang kostenlos angeboten wird. Als Plattform für das Aktionsangebot dient einmal mehr die Webseite der von Apple angebotenen Shazam-Applikation, mit deren Hilfe sich unbekannte Musiktitel, die gerade im Radio gespielt werden, identifizieren lassen.

Gratis-Monate auch für Rückkehrer

Beim Besuch dieser Sonderseite begrüßt euch nun wieder eine Werbeaktion, die Nutzern bis zu drei Monate Apple Music kostenfrei und exklusiv über Shazam zur Verfügung stellt. Das Angebot richtet sich nicht nur an Neukunden, sondern auch an solche, die schon früher einen vorübergehenden Zugang zu Apple Music hatten.

Die in der vergangenen Woche gestartete Promo-Aktion erlaubt die Nutzung der Spotify-Alternative im besten Fall bis in den März hinein. Rückkehrer erhalten in der Regel einen zweimonatigen Zugriff, können also bis zum 19. April auf Apple Music zugreifen.

Nach Aktivierung der Gratis-Monate ist die Kündigung direkt über die Abonnement-Einstellungen der eigenen Apple-ID möglich. Macht man von dieser Gebrauch, lässt sich der Gratis-Zeitraum bis zum letzten Tag nutzen, ohne dass eine automatische Verlängerung in ein kostenpflichtiges Abonnement erfolgt. Mit anderen Worten: Wer nicht ungewollt in ein Bezahl-Abo rutschen möchte, kann schon jetzt Vorkehrungen treffen, damit der Zugang nach Ablauf der zwei bzw. drei Monate endet, anstatt sich automatisch zu verlängern.

Nach dem Start des Probeabos navigiert ihr euch dazu am besten in den mobilen App Store, tippt oben rechts auf den kleinen Kreis mit dem eigenen Profilbild und wählt dort „Abonnements“ aus. Hier kann der neu abgeschlossene Zugang zu Apple Music direkt wieder gekündigt werden, bleibt bis zum konkreten Ablaufdatum aber weiter erhalten.

Gültig bis 31. März

Laut Apple soll die Aktion bis zum 31. März angeboten werden, allerdings hat Cupertino vor kurzem damit begonnen, die Anzahl der einlösbaren Gratis-Gutscheine pro Account zu begrenzen. Solltet ihr in der Vergangenheit bereits viele vergleichbare Gratis-Aktionen genutzt haben, schließt euch Apple unter Umständen von der erneuten Teilnahme aus.

Da die genauen Bedingungen, die Apple anwendet, nicht bekannt sind, empfehlen wir, die Einlösung des Gutscheins einfach auszuprobieren. Feedback und Erfahrungen dazu sind in den Kommentaren willkommen.