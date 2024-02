myQNAPcloud Storage: QNAP verschenkt 100 GB Speicherplatz

Mit myQNAPcloud Storage bietet der NAS-Hersteller QNAP seinen Kunden seit letztem Sommer Online-Speicherplatz für Datensicherungen an. Die Speicherlösung befindet sich weiterhin im Beta-Stadium, offensichtlich will der Hersteller allerdings die Zahl der Nutzer des Angebots nach oben schrauben und verschenkt gerade dauerhaft 100 GB Online-Speicherplatz. Die Aktion könnte für QNAP-Nutzer durchaus interessant sein.

Ausführliche Infos zu dem zeitlich befristeten Angebot finden sich hier. Vorausgesetzt wird, dass die Nutzer am Beta-Programm von Hybrid Backup Sync teilnehmen und den Cloud-Speicher des Herstellers als Backup-Platz für ihre NAS-Daten verwenden. Standardmäßig stehen jedem QNAP-Nutzer im Rahmen des Beta-Tests bis zu 16 GB Online-Speicherplatz kostenlos zur Verfügung.

Die regulären Preise für das Storage-Abo von QNAP beginnen bei 4,99 Dollar im Monat, eine eindeutige Aufstellung der Preisstruktur haben wir bislang aber nicht gefunden. Dementsprechend wollen wir diesen Artikel erstmal nur als Hinweis auf das Beta-Programm und das damit verbundene 100-GB-Aktionsangebot verstanden haben. Wie attraktiv der Speicherplatz in der myQNAPcloud am Ende tatsächlich ist, muss sich noch zeigen.

Beachtet auch, dass das 100-GB-Angebot täglich auf 100 QNAP-Nutzer begrenzt ist, allerdings noch bis zum 31. März läuft. Falls man also eine Ablehnung erhält, weil das tägliche Antragslimit erschöpft ist, kann man es einfach am nächsten Tag erneut versuchen.

Cloud-Speicher als Option für 3-2-1-Backups

Wir haben selbst ja NAS-Systeme von Synology in Verwendung. Unabhängig vom Hersteller sollte man sich allerdings nicht nur bei Heimservern, sondern auch generell bei Computern an das 3-2-1-Backup-Konzept halten, das eben solche Cloud-Backups oder auch eine auf anderem Weg erstellte und außer Haus gelagerte Datensicherung als zusätzliche Sicherungsstufe zu den Originaldateien und einer im Haus aufbewahrten Kopie derselben vorsieht. Ein in die Cloud gespiegeltes NAS-System kann hier zwei der drei Stufen abdecken.