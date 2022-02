Microsoft Outlook für Mac: Jetzt in komplett neuem Design

Der Software-Konzern Microsoft hat seine E-Mail-Applikation Outlook nun in der runderneuerten Version 16.58 im Mac App Store veröffentlicht und bietet das seit über einem Jahr im Betatest feingeschliffene Design nun allen Nutzern standardmäßig zum kostenfreien Download an. Die E-Mail-Applikation darf installieren, wer über einen vorhandenen Microsoft-365-Account verfügt, also ein laufendes Microsoft-Office-Abo besitzt oder mit der Familie teilt.

