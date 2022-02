SoundBlaster Jam 2: Gute, leichte Kopfhörer mit Bluetooth und USB-C

Wichtig zu wissen: Mit einem USB-C Kabel am Mac verbunden, lädt dieser den Kopfhörer nicht nur, sondern gibt auch das Audiosignal über den USB-C Anschluss weiter. Aus dem Bluetooth-Kopfhörer wird bei Bedarf so ein kabelgebundener USB-C-Kopfhörer mit integriertem Mikrofon.

Auf der einen Seite wiegen die JLab Rewind fast nichts, lassen Erinnerungen an alte Walkmen-Kopfhörer wach werden und sitzen sehr angenehm auf den Ohren, auf der anderen Seite ist die Qualität bei der Musikwiedergabe jedoch grenzwertig. Der Kopfhörer, der mit schwarzen und orangefarbenen Polstern ausgeliefert wird, eignet sich für Podcasts und Hörbücher die während der Hausarbeit konsumiert werden, ist bei der Musikwiedergabe jedoch so zurückhaltend, höhenlastig und auch leise, dass die JLab Rewind zum jetzt wieder gültigen Standardpreis 25 Euro nicht unbedingt geordert werden müssen.

Insert

You are going to send email to