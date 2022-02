Streaming: Severance auf Apple TV+, neue Amazon-Serie mit Chris Pratt

The Terminal List folgt James Reece (Chris Pratt), nachdem sein gesamter Zug von Navy SEALs während einer hochriskanten, verdeckten Mission in einen Hinterhalt geraten ist. Reece kehrt nach Hause zu seiner Familie zurück mit widersprüchlichen Erinnerungen an den Vorfall und Fragen zu seiner Schuld. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass bösartige Mächte gegen ihn arbeiten. Sie bringen nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben derer, die er liebt.

Die neue Serie „The Terminal List“ wird am 1. Juli direkt mit allen acht Episoden auf Prime Video Premiere starten und basiert ihrerseits auf einer Romanvorlage von Jack Carr. In der Action-Serie spielt Chris Pratt einen Navy SEAL, der nach seinem letzten Einsatz wieder zu Hause aufschlägt, dort jedoch von den Geschehnissen während einer verdeckten Mission eingeholt wird.

Ebenfalls heute hat Amazon Prime Video die baldige Verfügbarkeit einer neuen Original-Serie mit dem Hollywood-Star Chris Pratt bekanntgegeben, der bereist in The Tomorrow War für die Amazon Studios vor der Kamera stand.

Neben Adam Scott spielen auch Britt Lower, John Turturro, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus und Christopher Walken in der Dramaserie mit, die ihre dritte Folge am 25. Februar erhalten wird.

Dieser sorgt dafür, dass diese ihre Erinnerungen an Arbeitswelt und Privatleben getrennt voneinander verarbeiten und diese nicht mehr miteinander kombinieren können. Die Hauptrolle der Ben-Stiller-Produktion ist mit Adam Scott besetzt, den viele Zuschauer wahrscheinlich noch von der 2010 bis 2015 ausgestrahlten Mockumentary-Serie Parks and Recreation kennen werden.

