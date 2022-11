Microsoft-Exchange-Sync macht Probleme auf Mac und iOS

Auch die uns vorliegenden Leserzuschriften schildern das Vorhandensein der Problematik sowohl auf dem Mac als auch auf iOS-Geräten. Die ausbleibende Synchronisierung von Terminen mit dem iCloud-Kalender hat dann auch zufolge, dass die Termine nicht in auf den Apple-Kalender zugreifenden Anwendungen von Drittanbietern wie etwa BusyCal oder Fantastical erscheinen. Lediglich Outlook zeigt auf dem Mac dann die vollständigen Termine. Ähnlich verhält sich das Ganze auch in den Kalender-Apps von iPhone und iPad. Zudem sei die Synchronisierung mit den Mail-Konten von Exchange teils komplett ausgefallen oder funktioniere nur mit starkem Zeitversatz.

Ergänzend zu den Fehlerberichten, die uns per E-Mail erreicht haben, finden sich mittlerweile auch in den offiziellen Support-Foren von Apple zahlreiche Wortmeldungen diesbezüglich. Aus den Nutzerberichten geht hervor, dass der Kundendienst von Apple das Problem auf Microsoft abwälzen will, die betroffenen Nutzer allerdings beklagen, dass die Beeinträchtigungen erst seit den letzten Updates für macOS und iOS vorhanden sind und davor alles zuverlässig funktioniert habe.

