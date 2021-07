Western Digital: Cloud- und NAS-Systeme sollen auf My Cloud OS 5 updaten

So wie es aussieht, weisen nicht nur die älteren „My Book“-Festplatten von Western Digital schwerwiegende Sicherheitslücken auf, sondern sind generell alle Festplatten des Herstellers bedroht, die noch mit der alten Software-Version My Cloud OS 3 arbeiten. Ein Update auf die aktuelle Version My Cloud OS 5 ist daher dringend empfohlen.

Western Digital hat My Cloud OS 5 Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Bei der Software handelt es sich um den offiziellen Nachfolger von My Cloud OS 3, eine Version 4 gab es nie. Allerdings haben aufgrund der Vielzahl anfänglicher Problemberichte zahlreiche Besitzer der Cloud-Speicher-Lösungen von Western Digital das Update bis heute gescheut. Diese Haltung muss man nun offenbar überdenken.

Dem Sicherheitsforscher Brian Krebs zufolge findet sich in My Cloud OS 3 eine mit der vergangene Woche bekannt gewordenen Schwachstelle vergleichbare Sicherheitslücke. In der Folge sei nun allerdings eine weitaus größere Zahl von Western-Digital-Kunden gefährdet. Angreifer können wie im Video unten demonstriert aus der Ferne auf die Systeme zugreifen und Schadsoftware aufspielen.

My Cloud OS 5 sollte sicher sein

Die Schwachstelle ist bei Western Digital bekannt und wohl auch ein Grund dafür, dass der Hersteller im Frühjahr ausdrücklich empfohlen hat, auf die neueste Systemversion My Cloud OS 5 zu springen. Western Digital hat damit verbunden mitgeteilt, dass das Update auch wichtige Sicherheitsverbesserungen mitbringt und der Vorgänger My Cloud OS 3 diese nicht und auch sonst keine Sicherheitsupdates mehr erhalten werde.

Wenngleich Western Digital hier eine klare Linie fährt, muss man die Verfahrensweise zumindest kritisieren. Das Unternehmen lässt Bestandskunden mit alten Betriebssystemen im Regen stehen und weist soweit uns bekannt auch nicht ausdrücklich auf die Gefahren hin, die sich durch die Weiterverwendung von My Cloud OS 3 ergeben.

Wenn ihr „My Cloud“-Systeme von Western Digital im Einsatz habt und auf die Online-Funktionen angewiesen seid, kommt ihr vermutlich um ein Update auf die aktuelle Version nicht herum.