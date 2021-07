Anker Apex: Neues Thunderbolt-4-Dock startet

Beim Apex gibt Anker die unterstützten Bildausgabe-Modi folgendermaßen an: Der Thunderbolt 4 Downstream Port versorgt einen Monitor mit 5120 px × 2880 px bei 60Hz, die beiden HDMI-Ports liefern je 3840 px x 2160 px bei 60Hz im Einzel-Monitor-Betrieb. Werden zwei externe Displays an Downstream- und HDMI-Ports betrieben liefern alle Anschlüsse 3840 px x 2160 px bei 60Hz.

Ab sofort über Amazon verfügbar , richtet sich die Anker Apex an Anwender, die auf das massive Plus an Datendurchsatz angewiesen sind, mit dem Thunderbolt 4 konventionelle USB-C-Anschlüsse überrundet.

