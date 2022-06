Meta-Chefin geht, TomTom feuert 10%, Sonos zeigt Sub mini

Kurz notiert: Die nach Mark Zuckerberg wichtigste Führungspersönlichkeit der Facebook-Mutter Meta hat ihren Rückzug angekündigt. Der auf Navigationsgeräte spezialisierte TomTom-Konzern trennt sich von jedem zehnten Mitarbeiter. Und Sonos scheint, zumindest in Teilen, einen ersten Blick auf die Bauform des kleinen Subwoofers Sonos Sub mini zu gewähren. Der Reihe nach.

Sheryl Sandberg kündigt Rückzug an

Die nach Mark Zuckerberg zweitwichtigste Person in der Führungsetage das sozialen Netzwerkes Facebook wird das Unternehmen verlassen. Dies berichtete der US-Nachrichtensender CNBC. Ersetzt werden soll die seit 2008 zum Unternehmen zählende Top-Managerin Sheryl Sandberg vom bisherigen Chief Growth Officer, Javier Olivan, der ab Herbst die bislang von Sandberg besetzte Rolle des Chief Operating Officer ausfüllen wird.

Der Abgang von Sandberg wird mit einer internen Umstrukturierung des erst kürzlich in Meta unbenannten Facebook-Mutterkonzerns einhergehen. Wie Sandberg gegenüber CNBC betont, soll das Ausscheiden aus dem Tagesgeschäft mehr Zeit für philanthropischen Arbeiten frei räumen. Die Entscheidung hätte nichts mit den regulatorischen Herausforderungen zu tun, denen Facebook vor allem wegen der rasanten Verbreitung von Desinformationen in immer mehr Regionen der Welt gegenübersteht. Sandberg selbst kommentiert ihren Abgang in diesem Facebook-Eintrag.

TomTom entlässt 10 % der Mitarbeiter

Der Navigationsanbieter TomTom hat in einer Pressemitteilung eine signifikante Verkleinerung des Unternehmens angekündigt und sich dazu entschieden, jeden zehnten Mitarbeiter weltweit zu entlassen. In absoluten Zahlen betrifft dies etwa 500 Angestellte, die bislang vor allem am Kartenmaterial der Niederländer gearbeitet haben.

Sonos zeigt Sub mini

Nicht als Pressemitteilung, sondern als Teil des unumgänglichen Zulassungsprocedere sind neue Informationen zu Sonos anstehendem Subwoofer bekannt geworden. Ihr erinnert euch:

So zeigt ein jetzt veröffentlichtes Dokument (PDF-Download) der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC die Label-Position des neuen Mini-Subwoofers, den Sonos selbst erst noch offiziell vorstellen muss.

Auf der Grafik lässt sich bereits eine Netzwerk-Buchse und der Hardware-Taster zum Koppeln des Subwoofers mit bestehenden Sonos-Installationen ausmachen.