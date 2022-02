Menüleisten-Multischalter OnlySwitch steuert Apple Music und Spotify

Einzelne in OnlySwitch verfügbare Schalter lassen sich dann noch in erweitertem Umfang konfigurieren, etwa welcher Radiostream beim betreffenden Schalter hinterlegt ist oder wie genau man seine Pomodoro-Intervalle festlegen will. Erst seit kurzer Zeit bietet OnlySwitch darüber hinaus auch die Möglichkeit, macOS-Kurzbefehle über die Schalterleiste auszulösen.

Den Multischalter für die Mac-Menüleiste OnlySwitch haben wir schon das eine oder andere Mal erwähnt. Mit der neu verfügbaren Version 2.3 verdient sich der Entwickler der App wieder eine Erwähnung, in dem er Apple Music und Spotify Music in die Liste der verfügbaren Schalter integriert.

