2 Adapterstecker von USB-C auf USB-A für 6 Euro

Die USB-Adapter von Raviad sind momentan im Doppelpack für nur 5,99 Euro erhältlich. Ein Preis, der nochmal nennenswert unter den uns bislang bekannten Angeboten aus dieser Produktkategorie liegt, während die Bewertungen der Stecker bei Amazon erfreulich gut ausfallen.

Die Adapter von USB-C auf USB-A ermöglichen den Anschluss von älterem Zubehör an Computern, die ausschließlich auf USB-C als Anschlusstyp setzen. In den USB-C-Anschluss am Mac gesteckt, halten sie eine Buchse für klassische USB-A-Kabel bereit. Laut Herstellerbeschreibung wird hierbei der Standard USB 3.0 mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gb/s unterstützt.

Während derartige Adapter mit Standardgeräten wie USB-Sticks, Druckern oder Eingabegeräten in der Regel gut funktionieren, würden wir nicht dazu raten, über diesen Umweg ein iPhone oder dergleichen mit dem Computer zu verbinden. Ehrlich gesagt waren wir selbst verwundert, als wir in den Bewertungen zu einem Konkurrenzprodukt gelesen haben, dass iTunes-Backups auf diesem Weg nicht unterstützt werden. USB-C-auf-Lightning-Kabel sind mittlerweile schon für wenige Euro erhältlich und garantieren für solche Zwecke nicht nur zuverlässigere, sondern in der Regel auch schnellere Verbindungen.