Menüleisten-Management mit TighterMenubar und SaneBar

Mit TighterMenubar und SaneBar machen zwei neue Anwendungen auf sich aufmerksam, die Mac-Nutzer beim Verwalten der Menüleistensymbole unterstützen sollen.

Mehr Platz in der Menüleiste

Beginnen wir mit dem kleineren der beiden Programme. Bei TighterMenubar handelt es sich nicht um einen Menüleisten-Manager im klassischen Sinne, die App will Nutzern lediglich mehr Möglichkeiten einräumen, wenn es um die Anzeige der Menüleistensymbole von Betriebssystem und installierten Programmen geht.

Ganz besonders praktisch könnte sich „TighterMenubar“ auf MacBooks mit Kameraaussparung erweisen. Falls einzelne Menüleistensymbole durch die Notch verdeckt werden, kann man damit den Abstand zwischen den einzelnen Symbolen so anpassen, dass sie nur bis an den Rand des schwarzen Balkens und nicht dahinter rutschen.

„TighterMenubar“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.

SaneBar als vollwertiger Menüleisten-Manager

SaneBar wirbt dagegen als vollwertiger Menüleisten-Manager um die Gunst der Nutzer. Die App kombiniert mehrere Funktionen rund um die Verwaltung der in der Menüleiste angezeigten Symbole. So kann man diese damit in sichtbare und ausgeblendete Bereiche verschieben und nur bei Bedarf per Mausklick oder mithilfe einer Tastenkombination einblenden.

Als besonderes Merkmal weist der Entwickler auf die integrierte Sperrfunktion hin. Damit lässt sich der Zugriff auf die Menüleisten-Apps beispielsweise auf gemeinsam genutzten Macs oder Präsentationsrechnern sperren und nur per Fingerabdruck freigeben. „SaneBar“ bietet zudem die Möglichkeit, die Auswahl der angezeigten Apps vom gewählten Fokus oder Systemereignissen wie dem Akkustand oder dem verbundenen WLAN-Netz abhängig zu machen.

„SaneBar“ ist quelloffen und lässt sich auch direkt bei GitHub laden. Wer die App dauerhaft nutzt, sollte jedoch die vom Entwickler für 5 Dollar angebotene Version kaufen, um dessen Arbeit zu unterstützen.