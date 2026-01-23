Hinweise auf MacBook-Pro-Update verdichten sich

Die Anzeichen dafür, dass Apple bereits in der nächsten Woche neue Versionen des MacBook Pro vorstellt, verdichten sich zunehmend. Während die Lieferzeiten für die Geräte bei einer Bestellung im Apple Store immer weiter nach hinten rutschen, macht jetzt auch eine Einladung für eine „Apple Experience“ genannte Veranstaltung die Runde, die auf einen Hands-on-Termin mit neuer Hardware hindeutet.

Der Blogger Petr Mára hat eine bereits Anfang dieses Monats von Apple verschickte Einladung für die zwischen dem 27. und 29. Januar stattfindende Veranstaltung veröffentlicht. Die Tatsache, dass das Ganze in Los Angeles stattfindet, lässt darauf schließen, dass die Veranstaltung in Zusammenhang mit dem neuen Programmpaket Apple Creator Studio steht. Allerdings muss man annehmen, dass Apple kaum derart viel Aufwand betreibt, um lediglich ein neues Softwareangebot vorzustellen.

Besser würde dazu passen, dass Apple den Starttermin für sein neues Programmpaket für professionelle Anwender aus dem Kreativbereich gemeinsam mit neuer Hardware präsentiert. Eine überarbeitete Version des MacBook Pro scheint hier das perfekte Match zu sein. Apple bietet das kleinste MacBook Pro schon längere Zeit mit einem M5-Prozessor an, die leistungsfähigeren Geräte arbeiten aber weiterhin mit den Prozessorvarianten M4 Pro und M4 Max.

MacBook Pro mit langen Lieferzeiten

Es steht fast außer Frage, dass noch vor dem Frühjahr erste Mac-Modelle mit den Prozessoren M5 Pro und M5 Max erscheinen. Der kommende Dienstag, 27. Januar, steht diesbezüglich nun ganz hoch im Kurs. Dazu passt, dass man die mit einem M4 Pro oder M4 Max ausgestatteten MacBook-Pro-Modelle nur noch mit ungewöhnlich langen Wartezeiten bei Apple bestellen kann. Mittlerweile wird hier auch in Deutschland der Zeitraum zwischen dem 7. und 14. Februar als frühestmögliche Lieferzeit angezeigt.