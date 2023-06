Menüleisten-App Day Progress visualisiert die verstrichene Arbeitszeit

Die Anwendung will dabei keinesfalls die Uhr in der Menüleiste oder dergleichen ersetzen, sondern vielmehr als optische Motivationshilfe und Unterstützung für das persönliche Zeitmanagement wirken. Als Nutzer kann man die Länge des Arbeitstags sowie dessen Beginn und Ende dabei selbst vorgeben. Wer möchte, kann die Endzeit dabei auch über Mitternacht hinaus ausdehnen.

Day Progress ist wie die meisten von Sorhus angebotenen Apps ein schlichtes und kleines Helferlein, das sich an Mac-Besitzer mit einem speziellen Nutzungsverhalten richtet. Die App präsentiert sich unaufdringlich in der Menüleiste. Dort zeigt ein schlichtes Symbol an, wieviel der täglichen Arbeitszeit bereits abgelaufen ist beziehungsweise noch aussteht.

Die Neuerscheinung Day Progress mitgerechnet, hat der Entwickler Sindre Sorhus mittlerweile 40 Apps für den Mac, iOS-Geräte oder auch die Apple Watch im Programm. Seine aktuelle Veröffentlichung richtet sich an Mac-Nutzer, die stets die noch verbleibende oder die bereits verstrichene Arbeitszeit am Rechner im Blick haben wollen.

