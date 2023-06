Nutzerberichte: Apple-Geräte vergessen regelmäßig WLAN-Passwörter

Die betroffenen Nutzer haben derweil in Eigeninitiative so ziemlich alle Fehlerquellen auf ihrer Seite ausgeschlossen. Das Problem zeigt sich weder auf einzelne Geräte beschränkt, noch lässt es sich auf bestimmte Netzwerke oder die damit verbunden verwendete Hardware begrenzen.

In Apples Passwortverwaltung ist offensichtlich der Wurm drin. Über die letzten zwei Monate hinweg haben die Klagen von Nutzern massiv zugenommen, deren Apple-Geräte ihre WLAN-Passwörter vergessen. Über den iCloud-Schlüsselbund wird diese „Gedächtnislücke“ dann auf alle Geräte der betroffenen Apple-Kunden übertragen. In der Folge müssen die Anmeldedaten bei der Verbindung zum heimischen WLAN-Netzwerk alle paar Tage erneut eingegeben werden.

Insert

You are going to send email to