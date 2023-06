Digitale Erneuerung bei ARD und ZDF: Ausarbeitung bis Jahresende

Die sog. digitale Erneuerung der ARD erfordert umfangreiche Entwicklungsarbeit bei der digitalen Infrastruktur, zum Beispiel beim Aufbau von Empfehlungs- und Personalisierungsdiensten oder dem Management der unterschiedlichen Inhalte. Das Projekt besteht aus 18 Bausteinen (Modulen) und ist auf mehrere Jahre angelegt. In Stuttgart haben die Intendantinnen und Intendanten der ARD festgelegt, welche ARD Medienhäuser bei den jeweiligen Modulen die Verantwortung übernehmen. Auch hier gilt das Prinzip intensiver Zusammenarbeit, Arbeitsteilung und gemeinsamer Standards. Im Rahmen der digitalen Erneuerung der ARD wird eine gemeinsame technische Infrastruktur für alle Landesrundfunkanstalten geschaffen, die auch auf die Zusammenarbeit mit dem ZDF bei dem gemeinsamen Streaming-Netzwerk einzahlt. So werden die Angebote und damit das Nutzungserlebnis verbessert. Bis Ende des Jahres sollen im nächsten Schritt die Details des Projekts ausgearbeitet werden.

Was die immer wichtigere Digitalkomponente der ARD angeht, soll diese zusammen mit dem ZDF auf eine gemeinsame technische Basis gestellt werden. Anstatt als ARD und ZDF auf dem deutschen Streaming-Markt einzeln auf Platz 3 und 4 hinter Netflix und Amazon zu rangieren, will man als ARD+ZDF fortan gemeinsam den zweiten Platz hinter Netflix einnehmen.

Die ersten groben Pläne zur zukünftigen Neuausrichtung liegen jetzt vor . Innerhalb der ARD will man den Gedanken der namensgebenden „Arbeitsgemeinschaft“ stärker unterstreichen und so gegen Dopplungen in den einzelnen Häusern vorgehen.

In dieser Woche haben sich die Intendantinnen und Intendanten der ARD in Stuttgart getroffen, um dort die Weichen für die zukünftige Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Sendergemeinschaft zu stellen.

