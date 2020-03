Menu Bar Controller für Sonos wird deutlich mächtiger

Der Menu Bar Controller für Sonos ist in Version 3.0 verfügbar. Die App packt wie ihr Name schon sagte eine Sonos-Fernbedienung in die Mac-Menüleiste.Das Update bringt Gruppierungsfunktionen, Unterstützung für die Touch Bar von Apple-Notebooks und zusätzliche Tastenkürzel für schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen der App. Ebenfalls neu ist die Unterstützung von Apple Script, die App kann nun mithilfe von Automator in Automatisierungen eingebunden werden.

Die Tastenkürzel bieten nun neben dem Öffnen der App die Möglichkeit, schnell die Lautstärke zu verändern oder die Lautsprecher stummzuschalten. Die Abstufungen für die Lautstärkeregelung diesbezüglich sind über die Einstellungen der App konfigurierbar. Wenn die App im Vordergrund, also aktiv ist (Befehl+Shift+M), stehen verschiedene Funktionen zudem auf der Touch Bar des MacBook Pro zur Verfügung. Wer möchte, kann die Touch-Bar-Funktionen mithilfe der App BetterTouchTool auch dauerhaft aktivieren.

Neu in Version 3.0 ist zudem die Möglichkeit, die Gruppierung von Sonos-Lautsprechern zu bearbeiten, also Lautsprecher hinzuzufügen oder zu entfernen. Das entsprechende Fenster lässt sich über das kleine Lautsprecher-Symbol in der Räume-Ansicht der App aufrufen.

Der Menu Bar Controller für Sonos wird zum Preis von 2,29 Euro im Mac App Store angeboten. Wer die App bereits zuvor gekauft hat, nimmt den Sprung auf Version 3.0 kostenlos mit.