Zuhausebleiben mit Musik: Konzertaufzeichnungen und Livestreams

Darf es ein wenig Unterhaltung sein? Dann haben wir hier ein paar Links für euch. Wenn wir der Corona-Krise etwas gutes abgewinnen wollen, dann ist es das mittlerweile beinahe überwältigende Unterhaltungsangebot. Wir starten hier mit ein paar Tipps für das restliche Wochenende. Eure Ergänzungen sind in den Kommentaren willkommen.

Montreux Jazz Festival – 50 Konzerte

Das Montreux Jazz Festival trägt zwar das Genre Jazz im Namen, ist aber bekannt für seine Vielseitigkeit. Und so dürfte auch bei den aktuell kostenlos im Stream angebotenen 50 Konzerten aus der Festival-Geschichte für so gut wie jeden etwas dabei sein. Unter anderem finden sich Wu-Tang Clan, Simply Red, Nina Simone, Ray Charles, Johnny Cash, Lou Reed, Run DMC, Korn und die Stray Cats auf der Liste. Alle für den Zugriff benötigten Infos findet ihr hier. Ihr müsst für den Zugriff einen Login für den Streaming-Dienstleister Qello anlegen.

Twitch Stream Aid 12-Stunden-Livestream

Auf Twitch könnt ihr euch direkt in den Livestream des Twitch Stream Aid einlinken. Noch bis 6 Uhr Sonntag früh werden hier Wohnzimmer-Auftritte und Aufzeichnungen diverser Künstler gestreamt. Unter anderem stehen hier Ellie Goulding, Diplo, Cole Swindell, LAUV, Charlie Puth, Krewella und Die Antwoord auf dem Programm. Weitere Infos findet ihr hier.

Metallica Live-Gigs

Metallica will fortan im Wochenrhythmus einen neuen Live-Mitschnitt auf YouTube veröffentlichen. Den Anfang macht der zweieinhalb Stunden lange Auftritt „Metallica: Live at Slane Castle“, aufgezeichnet am 8. Juni 2019 in Irland. Interessenten behalten am besten den YouTube-Kanal der Band im Auge.

„United we Stream“ aus den Berliner Clubs

Die Berliner Clubszene hat unter dem Stichwort „United we Stream“ auch an diesem Wochenende wieder ein Online-Live-Programm im Stream aufgelegt. Das Programm, weiterführende Infos und auch die Möglichkeit die Clubs mit einer Spende zu unterstützen, findet ihr hier.