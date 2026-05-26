Mit der ersten Hitzewelle des Jahres wird auch die Suche nach einem guten Ventilator wieder aktuell. Bei uns sorgt aktuell der seit wenigen Wochen in Deutschland erhältliche Standventilator von SwitchBot für bewegte Luft. Ursprünglich mit einem Preis von 99 Euro vorgestellt, kann man den Ventilator aktuell sowohl beim Hersteller als auch bei Amazon zum vergünstigten Preis von 84,99 Euro kaufen.

Eigentlich muss man das Gerät als kombinierten Stand- und Tischventilator bezeichnen. Man kann nämlich selbst entscheiden, ob der Ventilator mit 47 cm Höhe auf einem Tisch oder wahlweise 77 cm oder 100 cm hoch auf dem Boden platziert werden soll. Für diese Flexibilität sorgen zwei im Lieferumfang enthaltene Rohrstücke, die man jederzeit mit wenigen Handgriffen einsetzen oder entfernen kann.

Leiser Betrieb mit Nachtlicht

Der Ventilator ist zudem mit einem integrierten Akku ausgestattet, was die Verwendungsmöglichkeiten zusätzlich erweitert. Wir haben es nicht ausprobiert, doch soll man das Gerät auf niedrigster Leistungsstufe bis zu 28 Stunden ohne Steckdose betreiben können.

Zugleich ist der Ventilator auf seiner niedrigsten Stufe kaum hörbar und eignet sich so auch für den Einsatz im Schlaf- oder Kinderzimmer. Passend dazu hat das Gerät rückseitig eine Art Nachtlicht integriert, das sich in zwei Helligkeitsstufen verwenden lässt und für dezente und warmweiße Ambientbeleuchtung sorgt.

Im Standardmodus lässt sich die Lüfterleistung in zehn Stufen regeln. Bei maximaler Leistung sorgt das Gerät für einen kräftigen Luftstrom, ist dann allerdings auch deutlich hörbar. Alternativ gibt es einen Modus mit wechselnder Intensität, der natürliche Luftströme simulieren soll und angenehm erfrischend wirkt. Die ebenfalls vorhandenen Einstellungen „Schlaf“ und „Baby“ lassen sich auch durch eine Anpassung der Luftstärke im Standardmodus realisieren.

Bedienung auch per Fernbedienung oder App

Der Ventilator kann sich zudem vertikal und horizontal im Winkel von jeweils 30, 60 und 90 Grad bewegen. Die Bedienung erfolgt über Tasten im Standfuß, eine mitgelieferte Fernbedienung oder die SwitchBot-App.

Über die App kann man auch einen Timer sowie feste Zeitpläne einrichten. Zudem lässt sich der Ventilator über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home einbinden. Für die Matter-Anbindung und die ortsunabhängige App-Steuerung wird allerdings ein SwitchBot-Hub benötigt. Standardmäßig verbindet sich die App direkt über Bluetooth mit dem Ventilator.