Menu Bar Calendar: Schlichtes Monats-Kalenderblatt für die Menüleiste

Dato ist der große Menüleistenkalender von Sorhus, der in Sachen Leistungsumfang eigentlich keine Wünsche offen lässt und mittlerweile in Version 5 erhältlich ist. Mit einem Preis von 8,99 Euro bezahlt man die die Dauerlizenz von Dato gerade mal soviel, wie andere Kalender monatlich im Abo nehmen.

Der Menu Bar Calendar von Sorhus macht nicht mehr und nicht weniger, als diese Monatsübersicht bereitzustellen. Wer mit der Monatsansicht verbunden eigene Termine sehen oder eintragen will, ist bei dieser App fehl am Platz. Über die zugehörigen Einstellungen lässt sich lediglich festlegen, welcher Wochentag als erster Tag der Woche angezeigt werden soll und ob man zusätzlich auch eine Nummerierung der Wochen sehen will.

