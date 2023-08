Beat’em Up für Comicfans – Hellboy: Web of Wyrd

Zwar wurde der Titel bisher nur für Windows, Xbox, Playstation und Nintendo Switch angekündigt, Aber in Zeiten von Laufzeitumgebunden wie CrossOver und Streamingdiensten wie Geforce Now blicken wir für Hellboy: Web of Wyrd gerne über den Tellerrand.

Das knackige Beat’em Up lässt euch ab dem 4. Oktober in die Haut des roten Helden mit der steinernen Faust schlüpfen und schickt euch in prozedural generierte Level, in denen ihr auf der Suche nach einem verschollenem B.P.R.D Agenten allerlei Dämonenbrut zurück in die Hölle schickt.

Ausgangspunkt eurer Missionen ist das Butterfly House, einem mysteriösen Anwesend, das als Tor zum Wyrd fungiert und euch als Hubwelt dient. Hierhin verschlägt es euch auch dann zurück, wenn der Große einmal im Kampf aus den Latschen kippen sollte. Denn im roguelike Manier startet ihr nicht beim letzten Speicherpunkt, sondern landet wieder in der Villa. Dort dürft ihr euch Tipps samt hämischer Kommentare eures Teams abholen und stürzt euch mit angepasster Ausrüstung zurück in die Dimensionen des Wyrd.

Neben den großartigen Sprechern (der leider im März verstorbene Lance Reddick lieh Hellboy im Spiel seine Stimme) hat es uns der ausgezeichnete Comiclook des Spiels angetan. Art Director Patrick Martin und seinem Team ist es in Zusammenarbeit mit Mike Mignola gelungen die den Stil der Comicbuchserie einzufangen und in eine düstere 3D Welt zu gießen.