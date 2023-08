Menüleisten-Kalender „Dato“ komplett überarbeitet

Dato gefällt uns in der neuen Version 5 nochmal ein ganzes Stück besser. Die App lässt sich bei ihrem Entwickler als kostenlose Testversion laden. Für die Vollversion fallen im Mac App Store 8,99 Euro als Einmalkauf an. Alternativ dazu kann man Dato auch im Rahmen der Software-Flatrate Setapp nutzen.

Als Bindeglied zum Original-Kalender von macOS müsst ihr euch den Doppelklick auf ein Dato-Ereignis und den „langen Klick“ auf einen Tag in der Übersicht merken. Auf diese Weise öffnet ihr jeweils die zugehörige Ansicht in Apples Kalender-App. Weitere Details zu den Funktionen der App sowie eine Übersicht der damit verbunden verfügbaren Tastaturkürzel findet ihr hier .

Optisch präsentiert sich die Überarbeitung von Dato dann auch direkt beim ersten Klick auf das Kalendersymbol in der Menüleiste. Das Fenster kann jetzt ganz am rechten Bildschirmrand angezeigt werden – wer mit dem neuen Standard nicht klar kommt, kann dies über die Einstellungen der App rückgängig machen.

Der Menüleisten-Kalender Dato präsentiert sich umfassend überarbeitet in Version 5. Wir haben Dato ja schon in der Vergangenheit als leistungsfähige Ergänzung zum Standardkalender von macOS empfohlen. Inzwischen stellt die Kauf-App zumindest für Standardnutzer einen vollwertigen Ersatz zu Fantastical dar, der nur noch im vergleichsweise teuren Abonnement erhältlichen, einstigen Vorzeige-App in diesem Bereich.

