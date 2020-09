Mehrwertsteuersenkung: Apple beginnt mit Rückerstattung

Zu Monatsbeginn hat Apple mitgeteilt, dass die von der Bundesregierung beschlossene, zeitlich befristete Mehrwertsteuersenkung in Form einer Rückerstattung an Abonnenten weitergegeben werden soll. Jetzt folgen dieser Ankündigung Taten. Apple benachrichtigt von dieser Regelung betroffene Abonnenten per E-Mail.

Hallo,

die Bundesregierung hat die Mehrwertsteuer mit Wirkung vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 vorübergehend gesenkt. Apple gewährt freiwillig eine teilweise Rückerstattung deiner sich automatisch verlängernden Abonnements, die seit dem 1. Juli 2020 in Rechnung gestellt wurden.

Apple betont dabei, dass diese Maßnahme freiwillig ist und auch nur „qualifizierte Abonnements“ betrifft. Wovon diese Qualifikation im Detail abhängt, lässt sich den bisherigen Mitteilungen des Unternehmens jedoch nicht entnehmen.

Die Rückerstattungen werden auf Monatsbasis vorgenommen und Apple hinkt etwas hinterher. Dementsprechend erhalten Apple-Kunden aktuell eine Mitteilung bezüglich der Abo-Ausgaben im Juli. Zudem könne es bis zu 30 Tage dauern, bis der jeweilige Betrag auf dem Kundenkonto bzw. der aktuellen Zahlungsmethode gutgeschrieben wird.