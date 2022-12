Mehr Schein als Sein? Apple stellt neue Reparaturhandbücher bereit

Apples Reaktion auf die politischen Forderungen bedient diese allerdings nur oberflächlich. So stellt das Unternehmen Privatpersonen nun zwar die Ressourcen und das Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich entsprechende Eingriffe theoretisch vornehmen lassen, verlangt dafür aber Apothekenpreise und lässt Reparatur-Interessierte umständliche Prozesse durchlaufen was das Anmieten und den Transport der schweren Spezialwerkzeuge angeht.

Apple bietet interessierten Anwendern seit einiger Zeit die Informationen, das Werkzeug und die Ersatzteile zur Durchführung von Selbstreparaturen an und reagiert damit auf regulatorischen Druck. Gesetzgeber in mehreren Staaten hatten das Unternehmen wiederholt dazu aufgefordert Reparatur-Informationen zugänglicher zu machen und Ersatzteile auch für nicht von Apples zertifizierte Service-Anbieter verfügbar zu machen.

Die neuen Reparaturhandbücher, die aktuell ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung stehen, widmen sich dem Mac Studio, dem 24-Zoll iMac (in den Ausführungen mit zwei und mit vier Ports) sowie dem 2020 veröffentlichtem Mac mini mit M1-Prozessor.

