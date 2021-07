MeetingBuddy: Mac-App sichert Bildschirminhalt, erkennt Text

Der Mac-Entwickler Tyler Hall skizzierte mit seinem Projekt Amnesia schon vor einiger Zeit eine App-Idee, die Mac-Anwendern dabei helfen sollte auch an Tagen mit ungewöhnlich großer Informationsdichte nichts mehr zu vergessen.

Die Hoffnung: Wer zwei Stunden Wohnmobil-Recherche hinter sich hat und einen Tag später vielleicht doch noch mal den obskuren japanischen Fahrrad-Anhänger aufrufen möchte, der gestern in den Tiefen des Internets gefunden aber zu schnell weggeklickt wurde, sollte eine Alternative zum eigenen, oft nichts-sagenden Browserverlauf haben. Eine visuelle wenn möglich.

Screenshots mit automatischer Texterkennung

Amnesia selbst ist noch nicht fertig, mit MeetingBuddy hat Tyler nun aber Teile seines App-Konzeptes umgesetzt und so vorbereitet, dass nun auch der Selbstversuch möglich ist. In der kostenlos erhältliche Freeware lässt sich eine App auswählen, die im Fokus behalten werden soll, zudem kann ein Screenshot-Intervall festgelegt werden.

MeetingBuddy fertigt in der vorgegebenen Zeitspanne nun automatisch Screenshots des Bildschirminhaltes der ausgewählten App an und ergänzt diese zusätzlich um eine Textdatei, die den sichtbaren Inhalte via OCR transkribiert und so durchsuchbar macht. Die Sitzungen werden in mit Datum und Zeitstempel beschrifteten Ordner gesichert und bestehen hier aus .heic- und zugehörigen .txt-Dateien.

MeetingBuddy in Aktion

Aktuell ist MeetingBuddy ein Experiment, könnte sich langfristig aber in die ausgewachsene Amnesia-App entwickeln, die Tyler vor Augen hatte und könnte sich nach langen Recherche-Nächten als durchaus praktisch erweisen.

Ein Hinweis für Testwillige: Nach dem Start der App müsst ihr MeetingBuddy im Bereich Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Bildschirmaufnahme die Berechtigung zum Anfertigen von Bildschirmaufzeichnungen erteilen.