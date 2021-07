10 Monate Abstand: Apple Museum Prag schließt nach Diebstahl. Neues Museum eröffnet in Polen.

Zum einen soll die in Prag ausgestellte Sammlung damals, entgegen der Angaben der Kuratoren, nicht aus dem Besitz mehrerer Privatpersonen gestammt, sondern lediglich einen Eigentümer gehabt haben. Einen Geschäftsmann, der mehrere Luxusrestaurants in Prag besitzt. Zudem soll es sich beim ausgestellten Apple 1 nicht um ein hervorragend erhaltenes Original sondern lediglich um ein Replik gehandelt haben.

Zumindest ein zeitlicher. Dies legen Recherchen nahe die Jacek Łupina, der Eigentümer des neuen Apple Museum Poland, im vergangenen Herbst, kurz nach dem Ende des Prager Museums in diesem Blogeintrag veröffentlicht hat. Damals notierte Łupina viele Ungereimtheiten, was die Geschichte vom Diebstahl aller Prager Exponate anging.

Der zeitliche Zusammenhang lädt zu blöden Witzen ein: Vor rund 10 Monaten musste das Apple-Museum in Prag nach einem Diebstahl aller (!) Ausstellungsgegenstände seine Tore schließen. Jetzt, ein knappes Jahr später, wird in Warschau das Apple Museum Poland eröffnen und bereits in diesem Herbst mit 1500 Exponaten die größte Ausstellung seiner Art anbieten. Ein Zufall?

