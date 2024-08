Medienverwaltung Musebox: Ein neuer Bildbetrachter für den Mac

Nicht zufrieden mit Lightroom, Mylio und Apples Fotos-App? Habt ihr am Wochenende etwas Zeit, dann könnt ihr euch mit dem alternativen Bildbetrachter Musebox, auseinandersetzen, eine noch recht junge Mac-App, die Mitte Juni in Version 1.0 erschienen ist und einer Handvoll kleinerer Aktualisierungen jetzt in Ausgabe 1.0.6 zum Download angeboten wird.

Offline-Bildverwaltung

Musebox bietet vielseitige Importmöglichkeiten, die es ermöglichen, Medien von Kameras, Endgeräten, iCloud-Fotos und kürzlich bearbeiteten Medien über Spotlight zu importieren. Das Tool erlaubt zudem die Anpassung von Dateinamen und -ordnern anhand vorgegebener Muster und das Verschieben von Dateien auf externe Festplatten.

Anschließend soll Musebox unter anderem das Finden und Organisieren von Medien erheblich erleichtern. Benutzer können Metadaten-Displays individuell anpassen, wobei separate Ansichten für Listen und Thumbnails erstellt werden können. Mit erweiterten Such- und Filteroptionen sowie der Möglichkeit, Bewertungen, hierarchische Schlüsselwörter und Farbetiketten zuzuweisen, können Nutzer ihre besten Aufnahmen schnell identifizieren. Fotos lassen sich automatisch nach Zeitstempeln stapeln und nebeneinander vergleichen, um die besten Ergebnisse auszuwählen.

Suche, sortieren und exportieren

Musebox bietet flexible Exporteinstellungen, die es ermöglichen, aus verschiedenen Formaten, Größen und Metadatenoptionen zu wählen. Benutzer können ihre bevorzugten Einstellungen als Voreinstellungen speichern, um häufige Exportaufgaben effizienter zu gestalten und eine konsistente Ausgabe sicherzustellen. Über das Teilen-Menü des Macs können Medien direkt an soziale Netzwerke übergeben oder zwischen iPhone und MacBook ausgetauscht werden.

Für Fotografen, Designer und Filmemacher bietet Musebox weitere nützliche Funktionen. Dazu gehören die Unterstützung von HDR10, die Verwaltung von RAW- und JPEG-Paaren sowie die Möglichkeit, externe Festplatten zu nutzen, ohne auf Cloud-Speicher angewiesen zu sein.

Im klassischen Lizenzmodell

Im Vergleich zu anderen Lösungen wie Photos, Mylio und Lightroom bietet Musebox klassische Lizenzen ohne Folgekosten an und verlangt für die Einzellizenz 11,40 Euro. Eine Testversion wird leider nicht angeboten, dafür offerieren die Macher eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie.