Abgabefrist am 2. September: WISO Steuer 2024 zum Aktionspreis

Aktuell gibt es die Universal-Lizenz für WISO Steuer 2024 zu einem ordentlich reduzierten Preis – mit Blick auf den näher rückenden Abgabetermin, eine gute letzte Chance für Spätentschlossene, sich noch unter die Arme greifen zu lassen.

Abgabefrist am 2. September

Die Lizenz für die mit Abstand beliebteste App zur Erstellung der Steuererklärung für das Jahr 2023 ist momentan für nur 23,49 Euro erhältlich. Der reguläre Listenpreis liegt bei 44,99 Euro, jedoch wird die Lizenz in der Regel für etwa 30 Euro angeboten. In wiederkehrenden Aktionszeiträumen, wie jetzt, sinkt der Preis dann auf ungefähr 23 Euro. Dies gilt momentan für den Aktivierungscode per E-Mail.

Ein besonderes Merkmal von WISO Steuer 2024 ist die Möglichkeit, Daten aus den Vorjahren zu übernehmen, was es besonders für wiederkehrende Nutzer attraktiv macht, bei der Stange zu bleiben. Die Jahreslizenz unterstützt die Einkommensteuererklärung 2023 und deckt dabei alle relevanten Einkunftsarten sowie die Umsatz- und Gewerbesteuererklärung und die Umsatzsteuervoranmeldung ab. Nach Angaben des Software-Anbieter erhalten WISO-Steuer-Nutzer im Schnitt 1.675 Euro vom Finanzamt zurück.

Universal-Lizenz für Desktop, App und Web

Relativ neu ist, dass der Zugriff auf WISO Steuer mittlerweile als Universallizenz angeboten wird, die sowohl auf Mac und PC als auch auf Tablets und Smartphones verwendet werden kann.

Die Frist für die Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2023 endet am 2. September 2024. Ursprünglich wäre der 31. August 2024 der letzte Abgabetermin gewesen, da dieser jedoch auf einen Samstag fällt, wurde die Frist bis zum nächsten Werktag verlängert. Grundsätzlich gilt die Frist für alle, die ihre Steuererklärung selbst einreichen.

Wenn ihr die Erklärung über einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein anfertigen lasst, profitiert ihr von einer um sieben Monate verlängerten Frist, sodass die Einreichung bis Ende Februar 2025 möglich ist.