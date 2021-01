Plex Arcade: Neues Spiele-Abo mit Atari-Sammlung

Mit Plex Arcade bietet jetzt auch die Mediencenter-Software ein Spiele-Abo an. Anders als die in jüngster Zeit aus dem Boden geschossenen Dienste wie Apple Arcade setzt Plex allerdings auf ein Retro-Archiv und stellt einen Pool mit knapp 30 Spielen zur Auswahl, die in den 1980er- und 1990er-Jahren für verschiedene Atari-Modelle erschienen sind.

Diese von Plex bereitgestellte Auswahl können Plex-Nutzer dann um eigene Spiele und Emulationen erweitern. Die digitale Mediensammlung wird auf diese Weise auch zu einer zentralen Bibliothek für eigene Spiele-Sammlungen.

Unter den vom Start weg verfügbaren Spielen finden sich Titel wie Super Breakout, Centipede und Missile Command. Die Spiele lassen sich neben Computern (hier im Web-Browser Chrome) auch auf iOS- und Android-Mobilgeräten sowie auf Apple TV und Android TV spielen. Plex zufolge sollte im Grunde jeder Bluetooth-Game-Controller funktionieren, alternativ kann man auch die Touch-Bedienelemente auf Mobilgeräten verwenden.

Neben dem Preis muss allerdings auf ein paar Einschränkungen hingewiesen werden. Zunächst einmal ist das Angebot gebührenpflichtig und kostet für Besitzer eines Plex Pass 2,99 Euro pro Monat, ansonsten werden monatlich 4,99 Euro fällig. Der Plex Pass selbst kostet ebenfalls 4,99 Euro pro Monat. Vorab kann man Plex Arcade allerdings erstmal sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.

Dann gibt es noch ein paar gravierende technische Einschränkungen. Wer Plex auf einem NAS-System oder dergleichen laufen hat, ist vorerst raus. Plex Arcade lässt sich nur in Verbindung mit einem unter Windows oder macOS laufenden Plex-Server verwenden. Dies liegt daran, dass Plex für das Angebot mit dem Streaming-Dienstleister Parsec zusammenarbeitet und dessen Software ausschließlich für diese beiden Desktop-Plattformen verfügbar ist. Man wolle die Kompatibilität hier aber künftig erweitern. Aufgrund der Integration von Parsec ist zusätzlich zu Plex auch ein Benutzerkonto bei Parsec für die Nutzung von Plex Arcade erforderlich.