Ohne Abo: Baseus erweitert Kamera-Portfolio um zwei neue Modelle

Der Zubehöranbieter Baseus, bislang vor allem für Ladegeräte und Akkus bekannt, baut sein Engagement im Bereich smarter Sicherheitslösungen weiter aus. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das N1-Kameraset mit zwei Kameras und Basisstation vorgestellt wurde, folgen nun zwei weitere Modelle. Die neuen Geräte tragen die Bezeichnungen Security S1 Lite und Security S2 und sind zum Marktstart vergünstigt erhältlich.

Für die S2 ruft Baseus einen Einführungspreis von 159 Euro auf, die deutlich günstigere S1 Lite ist bereits für 49 Euro verfügbar.

Hochwertige Ausstattung beim Modell S2

Die Security S2 ist als höherwertige Variante positioniert und bietet eine Bildauflösung von 4K. Ein 145-Grad-Weitwinkelobjektiv sorgt für einen breiten Aufnahmebereich. Integrierte Scheinwerfer ermöglichen auch bei Dunkelheit Farbbilder in einem Radius von bis zu acht Metern. Für die Energieversorgung kombiniert Baseus ein automatisches Solarmodul, das sich am Sonnenstand orientiert, mit einem Akku von 7.800 mAh Kapazität. Der reguläre Listenpreis liegt bei 199 Euro, zum Start gilt ein reduzierter Preis von 169 Euro.

Besonderes Augenmerk legt Baseus auf die Erkennungstechnologien. Neben klassischen Bewegungssensoren sind Radar- und Infrarotsensoren verbaut, die Fehlalarme reduzieren sollen. Zusätzlich kommt eine KI-gestützte Gesichtserkennung zum Einsatz, die bekannte Personen ausblendet. Laut Hersteller befindet sich diese Funktion jedoch noch in einer Testphase. Aufzeichnungen werden lokal gespeichert, wahlweise auf einer microSD-Karte mit bis zu 512 GB. Eine Cloud-Anbindung ist nicht erforderlich, wodurch zusätzliche Kosten entfallen.

Kompakte Variante S1 Lite

Das zweite neue Modell, die Security S1 Lite, richtet sich an Nutzer, die eine kompaktere und preisgünstigere Lösung bevorzugen. Die Kamera arbeitet mit 2K-Auflösung und einem Sichtfeld von 135 Grad. Ein kleiner integrierter Scheinwerfer ermöglicht Farbbilder auch bei Nacht auf kurze Distanz. Bereits wenige Stunden Sonnenlicht am Tag sollen ausreichen, um den Akku dauerhaft zu versorgen. Der reguläre Listenpreis liegt bei 79 Euro, der Einführungspreis bei 49 Euro.

Auch bei der S1 Lite setzt Baseus auf lokale Datenspeicherung ohne Abo. Nutzer können bis zu 512 GB über microSD-Karte hinterlegen. Hinzu kommen intelligente Funktionen wie die Einrichtung von Überwachungs- und Ignorierbereichen, die Fehlalarme vermeiden sollen. Die wetterfeste Bauweise mit IP67-Zertifizierung erlaubt den Einsatz bei Temperaturen zwischen minus 20 und plus 50 Grad Celsius.