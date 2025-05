Forever Jan: ARD Mediathek zeigt dreiteilige Doku über Jan Delay

Die ARD liefert neues Futter für Freunde gut gemachter Musikdokumentationen, zu denen wir uns auch zählen: In der dreiteiligen Dokuserie „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ blickt Jan Philipp Eißfeldt auf seine bisherige Laufbahn zurück.

Bild: SWR/Vibrophil Media

Der Hamburger Musiker, besser bekannt als Jan Delay, führt dabei persönlich durch die 90-minütige Produktion, die sich in drei jeweils 30-minütige Folgen gliedert. Die Serie ist ab sofort in der ARD Mediathek verfügbar, einzelne Ausstrahlungstermine folgen im Ersten und im SWR.

Die Doku beleuchtet nicht nur Delays Entwicklung vom Rap-begeisterten Teenager zum Solokünstler, sondern wirft auch einen Blick auf seine prägenden Jahre in der Hamburger Hip-Hop-Szene. In der ersten Folge wird seine Kindheit in einem alternativen Wohnprojekt beschrieben – ein Umfeld, das ihn früh mit politischer Diskussion und Musik in Kontakt brachte. Die Gründung der Gruppe „Absolute Beginner“ markiert den Einstieg in eine musikalische Karriere, die bald nationale Aufmerksamkeit erreichte. Die ARD nennt Delay gar „einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands“.

Trailer: Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay

Drei Episoden und ein Konzert

Die zweite Episode widmet sich Jan Delays Transformation zum vielseitigen Musiker, der sich nicht auf ein Genre festlegt. Funk, Reggae, Soul und Rock – stets mit markanter Stimme und durchdachten Texten. Der Musiker verändert sein Erscheinungsbild ebenso häufig wie seinen Sound, bleibt dabei aber wiedererkennbar.

Bild: SWR/Vibrophil Media

In der abschließenden Folge steht Delays gesellschaftliches Engagement im Vordergrund. Die Dokumentation schildert Delays klare politische Haltung, die dieser auch auf der Bühne vertritt. Interviews mit Weggefährten wie Klaas Heufer-Umlauf und Olli Dittrich skizzieren seinen Einfluss auf die deutsche Popkultur.

Parallel zur Serie ist in der ARD Mediathek auch ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2024 verfügbar.