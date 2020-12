MediathekView: Großes Update für den Mediatheken-Downloader

Wie angekündigt hat das Zweite Deutsche Fernsehen gestern mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel des Serien-Events „Das Boot“ begonnen. Die zweite Folge der zweiten Staffel wird heute um 20:15 Uhr im ZDF laufen – alle acht Folgen warten (zusammen mit der kompletten Staffel 1) jedoch schon in der Mediathek des Senders auf euren Zugriff.

Passend zur 2. Staffel „Das Boot“

Um die Nutzung der ZDF-Mediathek etwas bequemer zu gestalten, bietet sich der quelloffene und komplett kostenfreie Mediatheken-Downloader MediathekView an. Dieser wurde vor wenigen Tagen auf Version 13.7 aktualisiert und setzt für den Betrieb auf dem Mac fortan mindestens macOS 10.11 El Capitan voraus.

Das Weihnachts-Update des Such- und Download-Werkzeuges verzichtet in der neuen Version auf die bislang gesondert beigelegte Helfer-App und lässt sich nun wieder ganz konventionell in den Programme-Ordner des Macs kopieren.

Über zwei Terminal-Befehle lässt sich festlegen, ob MediathekView den Mac in den Ruhezustand schicken oder komplett herunterfahren soll, wenn die Menüfunktion Downloads > Aktion nach abgeschlossenen Downloads mit dem Häkchen bei „Rechner herunterfahren“ ausgewählt wurde.

Verhalten nach Download-Ende wählbar

Der erste Terminal-Befehl fährt den Mac komplett herunter. Der zweite Befehl aktiviert lediglich den Ruhezustand. Einmal gesetzt gelten die Einstellungen permanent.

defaults write org.mediathekview.mv_shutdown_helper shutdownAction -string shutdown

defaults write org.mediathekview.mv_shutdown_helper shutdownAction -string sleep

Zudem merzt die neue Version die zuletzt aufgetreten Probleme mit der Anzeige der Touch Bar und dem Einfrieren während der Installation aus. Die Macher des Download-Helfers haben alle Änderungen und Verbesserungen der neuen Version hier notiert und bieten die App als 150MB großen Direkt-Download an.