ZDF Mediathek: Die Highlights im Dezember 2020

Auf den Spuren der für Dezember angekündigten Katalogneuzugänge des Video-Streaming-Dienstes Prime Video liefert jetzt auch das Zweite seine Highlights für den kommenden Monat ab.

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit dem Platzhirschen, stellt aber kontinuierlich solide Qualität bereit und muss das eigene Angebot nicht verstecken.

Im Fokus stehen im Dezember die zweite Staffel der Event-Serie „Das Boot“, der Abenteuerfilm „The Last King – Schlacht der Könige“ und mehrere Retro-Serien, darunter „Anna“, „Die Schwarzwaldklinik“, „Nesthäkchen“, „Ich heirate eine Familie“, „Prinzessin Fantagirò“, „Patrik Pacard“ oder die ersten „Traumschiff“-Folgen mit Heinz Weiß als Kapitän Hansen. Inhalte, für die ihr alle schon bezahlt habt.

online ab Freitag, 27. November 2020

Im Zentrum der fünften Staffel von „DRUCK“ steht die 16-jährige Nora Machwitz. Sie ist die jüngste Schwester von Kiki, die „DRUCK“-Fans bereits aus den ersten Staffeln kennen. In der ZDFmediathek stehen alle fünf Staffeln zur Verfügung. Mehr Infos .

online ab Sonntag, 27. Dezember 2020



Dezember 1942: U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz soll drei Saboteure an der US-Ostküste absetzen. Weil an seiner Loyalität gezweifelt wird, wird Korvettenkapitän Wrangel zu seiner Verfolgung entsendet. Auch die erste Staffel ist online verfügbar. Mehr Infos .

online ab Sonntag, 27. Dezember 2020



Ein bildgewaltiger Abenteuer-Film aus dem hohen Norden: Im Jahr 1204 will der Schwager des norwegischen Thronfolgers die Macht an sich reißen. Er vergiftet seinen Konkurrenten. Doch was er nicht weiß: Es gibt einen illegitimen Erben. Mehr Infos.